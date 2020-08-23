Safari için en iyi VPN uzantısını edinin
En iyi VPN'i kullanarak macOS, iOS ve iPadOS üzerinden Safari'de hızlı, güvenli ve gizli gezintinin tadını çıkarın. Konumunuzu değiştirin ve verilerinizi şifreleyin.
NOT: Bu uzantı şu anda desteklenmemektedir. Biz bunun üzerinde çalışırken lütfen Chrome, Firefox veya Edge uzantılarımızı deneyin.
Safari için VPN: Özellikler
Kullanımı kolay
Tarayıcı çubuğundan VPN'i etkinleştirin ve bağlantınızı anında şifreleyin.
Küresel VPN ağı
105 ülkede yer alan VPN sunucusu konumlarına erişin.
VPN kill switch
VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koptuğunda internet trafiğinizin VPN tünelinin dışında akmasını önler.
DNS sızıntısı koruması
İnternet servis sağlayıcınızın ve DNS hizmetinin çevrimiçi aktivitelerinizi izlemelerini önler.
Konumunuzu gizler
Bağlı olduğunuz VPN konumu ile eşleştirmek için Safari'deki konum belirleme verilerinizi gizleyin.
Sıkça sorulan sorular
Safari'de nasıl VPN edinirim?
Şu anda Safari için ExpressVPN uzantısı yoktur; ancak Mac cihazınızda ExpressVPN uygulaması kullanıyorsanız Safari'de ExpressVPN'in gizlilik ve güvenlik avantajlarından zaten yararlanmaktasınız.
VPN tarayıcı geçmişimi gizler mi?
Tarayıcı geçmişiniz genellikle tarayıcınızda saklanır. VPN kullanmak bunu değiştirmez. Ancak Safari'de tarama verilerini temizleyebilirsiniz.
Tarama geçmişiniz, internet servis sağlayıcınız veya Wi-Fi operatörünüz gibi internet bağlantınızı izleyen başkaları tarafından da elde edilebilir. ExpressVPN, cihazınız ve ExpressVPN sunucuları arasındaki tüm verileri şifreleyerek İSS'nin veya sahte Wi-Fi ağının ziyaret ettiğiniz siteleri kaydetmesini imkânsızlaştırır.
Tarayıcı geçmişinin arama geçmişiyle aynı olmadığını unutmayın. Google'da oturum açtıysanız ve bu arama motorunu kullandıysanız VPN kullanıyor olsanız bile aramalar kaydedilecektir. (Google arama geçmişinizi nasıl sileceğinizi öğrenin.)
Safari için ücretsiz VPN var mı?
Ücretsiz VPN'ler ve proxy hizmetleri olmasına rağmen, bunlar ücretli VPN ile aynı gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmadıkları için önerilmez. Çoğu ilan edildiği gibi çalışmaz, bazıları verilerinizi satabilir ve çoğu ağlarınızı saldırılara karşı savunmasız bırakacaktır.
Ücretsiz proxy hizmetleri ve VPN'ler hakkında daha fazlasını okuyun.
Safari VPN sağlayıcımla çalışmıyorsa ne olur?
VPN hizmetinizin Safari ile çalışmadığını fark ederseniz VPN sağlayıcınızla iletişime geçin. Bunu etkileyebilecek birkaç faktör olabilir ve öğrenmenin en iyi yolu açıklama istemektir.
Safari VPN içeriyor mu?
Hayır, Safari kendiliğinden VPN işlevine sahip değildir. Cihazınızdaki ExpressVPN uygulaması, Safari'de güvenle gezinmenizi sağlar.
Küresel VPN sunucularımıza bağlanın
Dünyanın her yerinden 105 ülkedeki VPN sunucusu konumlarına bağlanın. VPN sunucusu konumlarımızın tam listesini görün.
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