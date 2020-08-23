Tarayıcı geçmişiniz genellikle tarayıcınızda saklanır. VPN kullanmak bunu değiştirmez. Ancak Safari'de tarama verilerini temizleyebilirsiniz.

Tarama geçmişiniz, internet servis sağlayıcınız veya Wi-Fi operatörünüz gibi internet bağlantınızı izleyen başkaları tarafından da elde edilebilir. ExpressVPN, cihazınız ve ExpressVPN sunucuları arasındaki tüm verileri şifreleyerek İSS'nin veya sahte Wi-Fi ağının ziyaret ettiğiniz siteleri kaydetmesini imkânsızlaştırır.

Tarayıcı geçmişinin arama geçmişiyle aynı olmadığını unutmayın. Google'da oturum açtıysanız ve bu arama motorunu kullandıysanız VPN kullanıyor olsanız bile aramalar kaydedilecektir. (Google arama geçmişinizi nasıl sileceğinizi öğrenin.)