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Safari için en iyi VPN uzantısını edinin

En iyi VPN'i kullanarak macOS, iOS ve iPadOS üzerinden Safari'de hızlı, güvenli ve gizli gezintinin tadını çıkarın. Konumunuzu değiştirin ve verilerinizi şifreleyin.

NOT: Bu uzantı şu anda desteklenmemektedir. Biz bunun üzerinde çalışırken lütfen Chrome, Firefox veya Edge uzantılarımızı deneyin.

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Safari için en iyi VPN uzantısı.
Safari için VPN özellikleri.

Safari için VPN: Özellikler

Kullanımı kolay

Tarayıcı çubuğundan VPN'i etkinleştirin ve bağlantınızı anında şifreleyin.

Küresel VPN ağı

105 ülkede yer alan VPN sunucusu konumlarına erişin.

VPN kill switch

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koptuğunda internet trafiğinizin VPN tünelinin dışında akmasını önler.

DNS sızıntısı koruması

İnternet servis sağlayıcınızın ve DNS hizmetinin çevrimiçi aktivitelerinizi izlemelerini önler.

Konumunuzu gizler

Bağlı olduğunuz VPN konumu ile eşleştirmek için Safari'deki konum belirleme verilerinizi gizleyin.

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Sıkça sorulan sorular

Safari'de nasıl VPN edinirim?
VPN tarayıcı geçmişimi gizler mi?
Safari için ücretsiz VPN var mı?
Safari VPN sağlayıcımla çalışmıyorsa ne olur?
Safari VPN içeriyor mu?

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Network Lock kill switch

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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Küresel VPN sunucularımıza bağlanın

Dünyanın her yerinden 105 ülkedeki VPN sunucusu konumlarına bağlanın. VPN sunucusu konumlarımızın tam listesini görün.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Safari için VPN'i risksiz deneyin

Uğraş yok. Safari için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altın alın!

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