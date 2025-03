VPN-ovi su zakoniti za preuzimanje i korištenje u velikoj većini nadležnosti širom svijeta i naširoko ih koriste pojedinci i tvrtke za zaštitu svojih podataka, uključujući i zemlje koje imaju vrlo restriktivne vlade. Čak i na mjestima gdje se obeshrabruje uporaba VPN-ova, mnoge vlade prešutno ohrabruju dužnosnike, akademike ili tvrtke da ih koriste kako bi ostali konkurentni u međusobno povezanom svijetu. Jednostavno, nijednoj zemlji nije praktično zabraniti sve VPN-ove.

Of course, illegal online activity is always illegal, whether you are using a VPN or not.