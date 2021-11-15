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Nvidia Shield TV Pro için En İyi VPN

Risksiz Shield TV VPN ile internetinizi geri alın.

  • Nvidia Shield TV ve Shield TV Pro ile uyumlu
  • Hız ve stabilite için optimize edildi
  • Arka planda çalışır—kurun ve unutun
  • Sorunsuz 30 günlük para iade garantisi
  • Nvidia Shield TV ve Shield TV Pro ile uyumlu
  • Hız ve stabilite için optimize edildi
  • Arka planda çalışır—kurun ve unutun
  • Sorunsuz 30 günlük para iade garantisi
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Nvidia Shield TV Pro için en iyi VPN.

3 kolay adımda Nvidia Shield için ExpressVPN nasıl kurulur

1. Adım

ExpressVPN'e nasıl kayıt olunur

ExpressVPN aboneliği için sipariş sayfasından kaydolun.

2. Adım

Nvidia Shield için VPN kurmanın 2. adımı.

ExpressVPN uygulamasını Shield TV'ye indirin ve yükleyin.

3. Adım

Nvidia Shield için VPN kurmanın 3. adımı.

E-posta adresinizi ve şifrenizi girerek ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Güvenli VPN konumlarından herhangi birine bağlanın ve en sevdiğiniz programları izleyin.

ExpressVPN Edinin

Video: Nvidia Shield'e VPN nasıl yüklenir

Nvidia Shield ExpressVPN uygulaması yükleme yönergesi
Nvidia Shield TV cihazları için en iyi VPN.

Nvidia Shield TV cihazları için en iyi VPN

ExpressVPN açıkken IP adresinizi anında gizleyebilir, bağlantınızı güvenli hâle getirebilir ve daha yüksek gizlilikle internette gezinebilirsiniz.

ExpressVPN, Nvidia Shield TV'nin tüm sürümleri dahil Android TV video izleme cihazlarıyla sorunsuz çalışır:

  • Shield TV (2015) box

  • Shield TV Pro (2015) box

  • Shield TV (2017) box

  • Shield TV (2019) cylinder

  • Shield TV Pro (2019) box

NOT: Shield TV'nin 2019 modeli USB-A portu içermez. Bu modelde ExpressVPN kurulumu için USB flash bellek yerine bir microSD kart gereklidir.

ExpressVPN ile Nvidia Shield'inize seviye atlatın

Nvidia Shield için en iyi VPN'i indirin.

İster oyunlarınızı yayınlıyor, ister en sevdiğiniz programları izliyor olun, deneyiminizi gizli ve güvende tutmak için Shield TV'nizde VPN'in koruyucu avantajlarının tümünden yararlanın. Bu adım adım yönergeden yararlanarak bir APK dosyasıyla Shield TV'nizde ExpressVPN'i beş dakikadan kısa sürede kurun.

Geforce Now Bulut oyun için Nvidia Shield VPN.

GeForce Now buluttan oyun için VPN edinin

GeForce Now; abonelerin Shield TV, Windows PC, Mac, iOS ve Chromebook dahil çeşitli cihazlarda 1.000'den fazla oyun oynamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir oyun aboneliği hizmetidir.

VPN, çevrimiçi trafiğinizi şifreli bir tünel aracılığıyla göndererek oyuncuların İSS daraltmasını engellemesine ve ping'i azaltmasına yardımcı olabilir ve bu da istikrarlı ve güvenli bir çevrimiçi oyun deneyimi için minimum 5 Mbps hız sağlar.

Nvidia Shield için ExpressVPN ana özellikleri

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

ExpressVPN Edinin

Müşteriler neden Shield TV için ExpressVPN'i seviyor

Kullanıcı @JULIACHEF Nvidia Shield için ExprssVPN öneriyor.

Herhangi bir sebeple VPN'e ihtiyacınız varsa bu adamları şiddetle öneririm. Her zaman kaliteli hizmet sunuyorlar.

@juliachef
Kullanıcı @JAMESRDR90, Nvidia Shield için ExpressVPN'i öneriyor.

@expressvpn hizmetinizi seviyorum, şu ana kadar kullandığım en iyi ve en hızlı #VPN harika bir iş çıkarttığınız için çok teşekkür ederim :)

@Jamesrdr90
Kullanıcı SKY_MASTERS737 Nvidia Shield için ExprssVPN öneriyor.

Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

Sky_Masters737
ExpressVPN Edinin

Sıkça sorulan sorular

Nvidia Shield nedir?
VPN ile ABD Shield TV içeriği izleyebilir miyim?
Aynı anda diğer cihazlarda da ExpressVPN kullanabilir miyim?
VPN ücretsiz GeForce Now izlememi sağlar mı?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi mevcut mu?

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Shield TV VPN'i risksiz deneyin

ExpressVPN'i sevin ya da paranızı geri alın.

Güçlük yok. 30 günlük para iade garantisi ile Shield TV için ExpressVPN'i bugün deneyin ve internetinizi güvenceye alın.

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