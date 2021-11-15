Nvidia Shield TV Pro için En İyi VPN
Risksiz Shield TV VPN ile internetinizi geri alın.
- Nvidia Shield TV ve Shield TV Pro ile uyumlu
- Hız ve stabilite için optimize edildi
- Arka planda çalışır—kurun ve unutun
- Sorunsuz 30 günlük para iade garantisi
- Nvidia Shield TV ve Shield TV Pro ile uyumlu
- Hız ve stabilite için optimize edildi
- Arka planda çalışır—kurun ve unutun
- Sorunsuz 30 günlük para iade garantisi
3 kolay adımda Nvidia Shield için ExpressVPN nasıl kurulur
1. Adım
ExpressVPN aboneliği için sipariş sayfasından kaydolun.
2. Adım
ExpressVPN uygulamasını Shield TV'ye indirin ve yükleyin.
3. Adım
E-posta adresinizi ve şifrenizi girerek ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Güvenli VPN konumlarından herhangi birine bağlanın ve en sevdiğiniz programları izleyin.
Video: Nvidia Shield'e VPN nasıl yüklenir
Nvidia Shield TV cihazları için en iyi VPN
ExpressVPN açıkken IP adresinizi anında gizleyebilir, bağlantınızı güvenli hâle getirebilir ve daha yüksek gizlilikle internette gezinebilirsiniz.
ExpressVPN, Nvidia Shield TV'nin tüm sürümleri dahil Android TV video izleme cihazlarıyla sorunsuz çalışır:
Shield TV (2015) box
Shield TV Pro (2015) box
Shield TV (2017) box
Shield TV (2019) cylinder
Shield TV Pro (2019) box
NOT: Shield TV'nin 2019 modeli USB-A portu içermez. Bu modelde ExpressVPN kurulumu için USB flash bellek yerine bir microSD kart gereklidir.
ExpressVPN ile Nvidia Shield'inize seviye atlatın
İster oyunlarınızı yayınlıyor, ister en sevdiğiniz programları izliyor olun, deneyiminizi gizli ve güvende tutmak için Shield TV'nizde VPN'in koruyucu avantajlarının tümünden yararlanın. Bu adım adım yönergeden yararlanarak bir APK dosyasıyla Shield TV'nizde ExpressVPN'i beş dakikadan kısa sürede kurun.
GeForce Now buluttan oyun için VPN edinin
GeForce Now; abonelerin Shield TV, Windows PC, Mac, iOS ve Chromebook dahil çeşitli cihazlarda 1.000'den fazla oyun oynamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir oyun aboneliği hizmetidir.
VPN, çevrimiçi trafiğinizi şifreli bir tünel aracılığıyla göndererek oyuncuların İSS daraltmasını engellemesine ve ping'i azaltmasına yardımcı olabilir ve bu da istikrarlı ve güvenli bir çevrimiçi oyun deneyimi için minimum 5 Mbps hız sağlar.
Müşteriler neden Shield TV için ExpressVPN'i seviyor
Herhangi bir sebeple VPN'e ihtiyacınız varsa bu adamları şiddetle öneririm. Her zaman kaliteli hizmet sunuyorlar.
@expressvpn hizmetinizi seviyorum, şu ana kadar kullandığım en iyi ve en hızlı #VPN harika bir iş çıkarttığınız için çok teşekkür ederim :)
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
Sıkça sorulan sorular
Nvidia Shield nedir?
Nvidia Shield, Android TV işletim sistemiyle çalışan ve televizyonunuza bir HDMI kablosuyla bağlanan bir medya izleme cihazıdır. Evinizdeki internete bağlanır; Minecraft ve Fortnite gibi Android oyunlarını televizyonunuza yansıtmanıza ve ücretsiz ve Amazon Prime Video, Netflix, HBO Now, YouTube, Plex ve BBC iPlayer gibi ücretli hizmetlerden içerik izlemenize olanak tanır.
VPN ile ABD Shield TV içeriği izleyebilir miyim?
Shield TV uygulamaları ve içeriği bulunduğunuz konuma göre değişir. ABD'de yer alan bir VPN sunucusu konumuna bağlandığınızda ABD dışından dahi kaydolabileceğiniz bir Google Play ABD hesabınız varsa bu cihazdan en iyi şekilde yararlanırsınız.
Aynı anda diğer cihazlarda da ExpressVPN kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı TV'ler ve medya izleme cihazları ile oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihazda kullanılabilir. ExpressVPN'i istediğiniz kadar cihaza yükleyebilir ve aynı abonelikle aynı anda en fazla sekiz cihazı ExpressVPN'e bağlayabilirsiniz. Daha fazla cihazı bağlamak için Wi-Fi yönlendiricinize ExpressVPN kurabilirsiniz.
VPN ücretsiz GeForce Now izlememi sağlar mı?
Hayır, önce GeForce Now aboneliğine ayrıca kaydolmanız gerekecek. ExpressVPN, bulut oyun oturumlarınız için daha güvenli bir deneyim sağlayarak GeForce Now aboneliğinizi tamamlar.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz. ExpressVPN ayrıca, herhangi birinin belirli bir ağ aktivitesini veya davranışını belirli bir kullanıcıya kadar izlemesine izin verecek hiçbir veriyi asla saklamaz. ExpressVPN'in gizlilik taahhüdü ve kayıtlara karşı politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi mevcut mu?
Her ExpressVPN hesabı, risksiz para iade garantisi içerir. ExpressVPN'in tam sürümünün keyfini 30 güne kadar çıkarabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Shield TV VPN'i risksiz deneyin
ExpressVPN'i sevin ya da paranızı geri alın.
Güçlük yok. 30 günlük para iade garantisi ile Shield TV için ExpressVPN'i bugün deneyin ve internetinizi güvenceye alın.