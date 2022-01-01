Выберите локацию VPN-серверов в Азии

Если вам нужен IP-адрес определенной страны Азиатско-Тихоокеанского региона, просто выберите ее в приложении ExpressVPN, когда будете подключаться к VPN. После этого все ваши действия в Сети будут казаться совершенными из соответствующей локации.

ExpressVPN имеет серверы в 26 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Австралии, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде и не только!

Если вам нужна помощь с выбором наиболее оптимальной локации VPN-серверов для доступа к тому или иному сайту или приложению, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.