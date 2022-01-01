Лучший VPN-сервис для стран Азии
Безопасный VPN-сервис для Азиатско-Тихоокеанского региона
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Как получить IP-адрес азиатской страны
Шаг 2
Загрузите приложение для своего устройства.
Шаг 3
Подключитесь к расположенному в Азии VPN-серверу.
Выберите локацию VPN-серверов в Азии
Если вам нужен IP-адрес определенной страны Азиатско-Тихоокеанского региона, просто выберите ее в приложении ExpressVPN, когда будете подключаться к VPN. После этого все ваши действия в Сети будут казаться совершенными из соответствующей локации.
ExpressVPN имеет серверы в 26 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Австралии, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде и не только!
Если вам нужна помощь с выбором наиболее оптимальной локации VPN-серверов для доступа к тому или иному сайту или приложению, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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* Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN.
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Подписка на ExpressVPN дает доступ к программным решениям для любых ваших домашних устройств, включая игровые приставки (например, PlayStation и Xbox) и телевизоры Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick).
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ЧаВо: VPN для Азии
Можно ли использовать VPN в странах Азии?
В большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона использование VPN-сервисов считается совершенно легальным. При этом там есть и ряд таких стран, в которых использование VPN или ограничено, или запрещено.
Стоит ли использовать бесплатный VPN в странах Азии?
Едва ли вы найдете бесплатный VPN-сервис в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способный обеспечить услуги столь же высокого качества, что и ExpressVPN. Если вам нужен бесплатный пробный период, то зарегистрируйтесь и воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег, если что-то вам не понравится.
Как подключиться к VPN в Азии?
Подключиться к VPN в Азии очень просто:
Оформите подписку на ExpressVPN.
Загрузите приложение на ваше устройство.
Откройте ExpressVPN и подключитесь к серверу в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Какая локация VPN-серверов в Азиатско-Тихоокеанском регионе самая лучшая?
ExpressVPN располагает быстрыми серверами в самых разных странах Азии. Какой же из них окажется лучшим для вас? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Если вы не уверены сами, просто выбирайте сервер, расположенный ближе всего к вам. Также вы можете воспользоваться нашей функцией «Автовыбор», которая автоматически подключит вас к наиболее оптимальному серверу.
Серверы по всему миру
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к локациям VPN-серверов в 94 странах мира, и их количество продолжает расти. Вы получите доступ к любой из этих локаций VPN-серверов, находясь как в Азии, так и в любом другом уголке мира.
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