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Безопасный VPN-сервис для Азиатско-Тихоокеанского региона

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Как получить IP-адрес азиатской страны

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Шаг 2

Загрузите приложение для своего устройства.

Шаг 3

Карта Азии с VPN-локациями.

Подключитесь к расположенному в Азии VPN-серверу.

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Подключайтесь к десяткам локаций глобальной серверной сети ExpressVPN в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Выберите локацию VPN-серверов в Азии

Если вам нужен IP-адрес определенной страны Азиатско-Тихоокеанского региона, просто выберите ее в приложении ExpressVPN, когда будете подключаться к VPN. После этого все ваши действия в Сети будут казаться совершенными из соответствующей локации.

ExpressVPN имеет серверы в 26 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Австралии, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде и не только!

Если вам нужна помощь с выбором наиболее оптимальной локации VPN-серверов для доступа к тому или иному сайту или приложению, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Логотипы австралийских телеканалов.
Австралийское ТВ

Смотрите фильмы и сериалы, транслирующиеся на основных бесплатных телеканалах Австралии, в том числе доступный по запросу контент, синхронные и потоковые трансляции.

Логотип 7plus.
7plus

На 7plus вы сможете смотреть бесплатный контент таких сервисов и каналов, как Channel 7, 7two, 7mate, 7flix, Racing.com, 7Sport, Gusto TV, Fuel TV, People TV и Outdoor Channel.

Логотип 9Now.
9Now

9Now — это бесплатный сервис потоковых трансляций от Nine Network, где доступен различный контент Channel 9, 9Gem, 9Go!, 9Life и 9Rush.

Логотип 10 play
10 play

10 play — это телесервис, где доступны видео по запросу, синхронные трансляции и передачи в формате «вслед за эфиром» таких сервисов и каналов, как Channel 10, 10 Shake, 10 Peach и 10 Bold.

Лого SBS On Demand.
[ru-RU] SBS On Demand

SBS On Demand — бесплатный сервис, где доступны трансляции «вслед за эфиром» и по запросу таких сервисов и каналов, как SBS, SBS Viceland, SBS World Movies и SBS Food.

Логотип Kayo Sports.
Kayo Sports

Kayo Sports — один из крупнейших австралийских потоковых сервисов, где доступны трансляции матчей АФЛ и НРЛ, турниров по крикету и заездов Формулы 1, также там можно смотреть футбол, баскетбол, велогонки, гольф и теннис.

Логотип TVNZ+.
TVNZ+

TVNZ+ открывает доступ к различному телеконтенту Австралии и Новой Зеландии, в том числе к реалити-шоу, теледрамам и фильмам.

Логотип ThreeNow.
ThreeNow

ThreeNow предлагает широкий выбор передач и шоу, доступных на Three, Bravo, Choice TV, and HGTV, The Edge TV и Breeze TV.

Логотипы японских телеканалов.
Японское ТВ

Наслаждайтесь контентом Abema TV, DAZN Japan, Gyao, TVer Japan, U-NEXT и других японских каналов под надежной защитой.

Логотип TVer Japan.
TVer Japan

TVer Japan — это бесплатный потоковый VOD-сервис, где также доступны трансляции «вслед за эфиром» от различных японских телеканалов. Здесь доступны японские сериалы, аниме, шоу и спортивные передачи.

Логотипы южнокорейских каналов.
Южнокорейское ТВ

Смотрите под надежной защитой все новейшие корейские телесериалы и контент KakaoTV, Wavve, WATCHA, JTBC, а также других каналов Южной Кореи.

Логогип ViuTV.
ViuTV

ViuTV — бесплатный гонконгский сервис потоковых трансляций, где доступны развлекательные передачи, токшоу, драмы, спортивные и детские передачи, новости и многое другое на кантонском языке.

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ЧаВо: VPN для Азии

Можно ли использовать VPN в странах Азии?
Стоит ли использовать бесплатный VPN в странах Азии?
Как подключиться к VPN в Азии?
Какая локация VPN-серверов в Азиатско-Тихоокеанском регионе самая лучшая?

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