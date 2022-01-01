Что такое VPN?

VPN (от англ. virtual private network) — это виртуальная частная сеть, выступающая в качестве безопасного туннеля для вашего интернет-трафика. Подключение к VPN-серверу меняет ваш IP-адрес (уникальный идентификатор устройства) во время работы в Сети. IP-адрес не способен указать ваше точное местоположение, однако он содержит сведения о том, в какой стране и в каком городе вы находитесь, а также о том, услугами какого интернет-провайдера пользуетесь.

Получив другой IP-адрес, вы сможете работать онлайн так, как если бы находились при этом физически в другой стране мира — например, в Австралии. Многие сайты и сервисы ограничивают доступ к своему контенту для пользователей из тех или иных регионов мира. Если ваш VPN-сервис не располагает серверами в Австралии или не обеспечивает максимальную совместимость, вы можете потерять доступ к некоторым таким сервисам даже при использовании VPN. При этом VPN-сервисы премиум-класса (например, ExpressVPN) созданы специально для защиты приватности вашего подключения, чем бы вы ни занимались при этом в Сети, будь то чтение новостей, просмотр прямых эфиров спортивных матчей или трансляций в HD на таких сайтах, как SBS, 9Now или 10Play.

Вы можете подключаться к VPN на всех ваших устройствах. Такие привычные действия, как проверка баланса в онлайн-банке или чтение ленты в социальных сетях, могут поставить под угрозу ваши персональные данные. Использование VPN-сервиса гарантирует, что посторонние не получат к ним доступ во время передачи между серверами. VPN-сервис также пригодится вам при подключении к публичным сетям Wi-Fi — например, когда вы путешествуете и находитесь в отеле или аэропорту, когда отдыхаете в кафе или работаете в коворкинге.