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Получите австралийский IP-адрес

Как получить австралийский IP-адрес

Лучший способ получить австралийский IP-адрес заключается в том, чтобы воспользоваться VPN-сервисом. Почему? Подключение к Интернету через VPN позволяет быстро и просто изменить IP-адрес. Читайте дальше, чтобы узнать подробности.

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Окно выбора локаций VPN-серверов в Австралии

Использование VPN для получения австралийского IP-адреса

Когда вы подключаетесь к VPN-сервису, весь ваш интернет-трафик автоматически перенаправляется через сервер в выбранной стране. Соответственно, выбрав сервер в Австралии, вы получите австралийский IP-адрес и сможете работать онлайн так же, как если бы сами находились в этой стране.

ExpressVPN предлагает вам сверхбыстрые серверы в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте, но и это еще не все. Наша глобальная высокоскоростная сеть охватывает 94 стран мира , поэтому вы можете с легкостью подключиться к VPN в Австралии или практически любой другой точке мира.

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Получите австралийский IP-адрес в 3 шага

Получите австралийский IP-адрес от ExpressVPN за считанные минуты.

Шаг 1

Оформите подписку.

Оформите подписку на ExpressVPN.

Шаг 2

Загрузите VPN-приложение.

Загрузите на свое устройство приложение.

Шаг 3

Карта с изображением VPN-локаций в Австралии.

Выберите локацию VPN-серверов в Австралии и подключитесь к VPN.

Готово, теперь вы получили австралийский IP-адрес.

Зашифрованное VPN-соединение

Что такое VPN?

VPN (от англ. virtual private network) — это виртуальная частная сеть, выступающая в качестве безопасного туннеля для вашего интернет-трафика. Подключение к VPN-серверу меняет ваш IP-адрес (уникальный идентификатор устройства) во время работы в Сети. IP-адрес не способен указать ваше точное местоположение, однако он содержит сведения о том, в какой стране и в каком городе вы находитесь, а также о том, услугами какого интернет-провайдера пользуетесь.

Получив другой IP-адрес, вы сможете работать онлайн так, как если бы находились при этом физически в другой стране мира — например, в Австралии. Многие сайты и сервисы ограничивают доступ к своему контенту для пользователей из тех или иных регионов мира. Если ваш VPN-сервис не располагает серверами в Австралии или не обеспечивает максимальную совместимость, вы можете потерять доступ к некоторым таким сервисам даже при использовании VPN. При этом VPN-сервисы премиум-класса (например, ExpressVPN) созданы специально для защиты приватности вашего подключения, чем бы вы ни занимались при этом в Сети, будь то чтение новостей, просмотр прямых эфиров спортивных матчей или трансляций в HD на таких сайтах, как SBS, 9Now или 10Play.

Вы можете подключаться к VPN на всех ваших устройствах. Такие привычные действия, как проверка баланса в онлайн-банке или чтение ленты в социальных сетях, могут поставить под угрозу ваши персональные данные. Использование VPN-сервиса гарантирует, что посторонние не получат к ним доступ во время передачи между серверами. VPN-сервис также пригодится вам при подключении к публичным сетям Wi-Fi — например, когда вы путешествуете и находитесь в отеле или аэропорту, когда отдыхаете в кафе или работаете в коворкинге.

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Преимущества ExpressVPN

Локации VPN-серверов в Австралии

Вам на выбор доступны локации VPN-серверов в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте.

Поддержка до 5 устройств одновременно

Установите ExpressVPN на все ваши устройства и подключите до пяти из них одновременно.

Невероятно быстрые подключения

Установите сверхбыстрые подключения, чтобы смотреть видео в еще более высоком качестве.

Неограниченная пропускная способность

VPN-подключение с неограниченной пропускной способностью от ExpressVPN позволит вам играть и смотреть трансляции на самой комфортной скорости.

Безопасные подключения

ExpressVPN использует первоклассное шифрование, и вы получите безопасный доступ ко всем нужным приложениям и сервисам.

Поддержка в онлайн-чате 24/7

Сотрудники нашей службы поддержки готовы помочь вам 24/7 по любым вопросам.

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Безопасно ли использовать VPN, чтобы получить австралийский IP-адрес?

Да! Использование VPN является не просто безопасным способом получения австралийского IP-адреса, но и самым безопасным способом работы онлайн в принципе. 

Использование VPN защитит ваш трафик от интернет-провайдера, администраторов сетей Wi-Fi, правительственных служб и других посторонних. Так вы сможете снизить количество таргетированной рекламы, которую получаете, и помешать другим использовать вашу историю просмотров сайтов для заработка.

Стоит ли использовать бесплатные VPN-сервисы?

Существует множество бесплатных VPN-сервисов, а потому следует задуматься, что именно позволяет всем им предлагать свои услуги бесплатно. Чтобы гарантировать всем своим клиентам быстрые, приватные и защищенные подключения, ExpressVPN оплачивает работу высокопроизводительных серверов в
94 странах мира. Опытные разработчики и дизайнеры оптимизируют приложения ExpressVPN и создают всё новые и новые функции для защиты приватности — например, Threat Manager.

Конечно, далеко не все бесплатные VPN-сервисы опасны. Но действительно сервисы имеют в своем распоряжении множество способов извлечь прибыль из вашего интернет-трафика: они могут отслеживать и продавать вашу историю просмотров, встраивать в ваш трафик таргетированную рекламу и спам, а также просто украсть ваши логины и пароли.

ЧаВо: получение австралийского IP-адреса

Можно ли использовать VPN для получения австралийского IP-адреса?
Как сменить мой IP-адрес на австралийский?
Можно ли получить IP-адрес определенного австралийского города?
Можно ли использовать австралийский IP-адрес для доступа к австралийским сайтам, просмотра сериалов и спортивных матчей?
Будут ли сохраняться мои личные данные при использовании австралийского IP-адреса?
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Получите австралийский IP-адрес, ничем не рискуя

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