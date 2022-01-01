Получите австралийский IP-адрес
Как получить австралийский IP-адрес
Лучший способ получить австралийский IP-адрес заключается в том, чтобы воспользоваться VPN-сервисом. Почему? Подключение к Интернету через VPN позволяет быстро и просто изменить IP-адрес. Читайте дальше, чтобы узнать подробности.
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Лучшая VPN для Австралии
Использование VPN для получения австралийского IP-адреса
Когда вы подключаетесь к VPN-сервису, весь ваш интернет-трафик автоматически перенаправляется через сервер в выбранной стране. Соответственно, выбрав сервер в Австралии, вы получите австралийский IP-адрес и сможете работать онлайн так же, как если бы сами находились в этой стране.
ExpressVPN предлагает вам сверхбыстрые серверы в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте, но и это еще не все. Наша глобальная высокоскоростная сеть охватывает 94 стран мира , поэтому вы можете с легкостью подключиться к VPN в Австралии или практически любой другой точке мира.
Получите австралийский IP-адрес в 3 шага
Получите австралийский IP-адрес от ExpressVPN за считанные минуты.
Шаг 2
Загрузите на свое устройство приложение.
Шаг 3
Выберите локацию VPN-серверов в Австралии и подключитесь к VPN.
Что такое VPN?
VPN (от англ. virtual private network) — это виртуальная частная сеть, выступающая в качестве безопасного туннеля для вашего интернет-трафика. Подключение к VPN-серверу меняет ваш IP-адрес (уникальный идентификатор устройства) во время работы в Сети. IP-адрес не способен указать ваше точное местоположение, однако он содержит сведения о том, в какой стране и в каком городе вы находитесь, а также о том, услугами какого интернет-провайдера пользуетесь.
Получив другой IP-адрес, вы сможете работать онлайн так, как если бы находились при этом физически в другой стране мира — например, в Австралии. Многие сайты и сервисы ограничивают доступ к своему контенту для пользователей из тех или иных регионов мира. Если ваш VPN-сервис не располагает серверами в Австралии или не обеспечивает максимальную совместимость, вы можете потерять доступ к некоторым таким сервисам даже при использовании VPN. При этом VPN-сервисы премиум-класса (например, ExpressVPN) созданы специально для защиты приватности вашего подключения, чем бы вы ни занимались при этом в Сети, будь то чтение новостей, просмотр прямых эфиров спортивных матчей или трансляций в HD на таких сайтах, как SBS, 9Now или 10Play.
Вы можете подключаться к VPN на всех ваших устройствах. Такие привычные действия, как проверка баланса в онлайн-банке или чтение ленты в социальных сетях, могут поставить под угрозу ваши персональные данные. Использование VPN-сервиса гарантирует, что посторонние не получат к ним доступ во время передачи между серверами. VPN-сервис также пригодится вам при подключении к публичным сетям Wi-Fi — например, когда вы путешествуете и находитесь в отеле или аэропорту, когда отдыхаете в кафе или работаете в коворкинге.
Преимущества ExpressVPN
Локации VPN-серверов в Австралии
Вам на выбор доступны локации VPN-серверов в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте.
Поддержка до 5 устройств одновременно
Установите ExpressVPN на все ваши устройства и подключите до пяти из них одновременно.
Невероятно быстрые подключения
Установите сверхбыстрые подключения, чтобы смотреть видео в еще более высоком качестве.
Неограниченная пропускная способность
VPN-подключение с неограниченной пропускной способностью от ExpressVPN позволит вам играть и смотреть трансляции на самой комфортной скорости.
Безопасные подключения
ExpressVPN использует первоклассное шифрование, и вы получите безопасный доступ ко всем нужным приложениям и сервисам.
Безопасно ли использовать VPN, чтобы получить австралийский IP-адрес?
Да! Использование VPN является не просто безопасным способом получения австралийского IP-адреса, но и самым безопасным способом работы онлайн в принципе.
Использование VPN защитит ваш трафик от интернет-провайдера, администраторов сетей Wi-Fi, правительственных служб и других посторонних. Так вы сможете снизить количество таргетированной рекламы, которую получаете, и помешать другим использовать вашу историю просмотров сайтов для заработка.
Стоит ли использовать бесплатные VPN-сервисы?
Существует множество бесплатных VPN-сервисов, а потому следует задуматься, что именно позволяет всем им предлагать свои услуги бесплатно. Чтобы гарантировать всем своим клиентам быстрые, приватные и защищенные подключения, ExpressVPN оплачивает работу высокопроизводительных серверов в
94 странах мира. Опытные разработчики и дизайнеры оптимизируют приложения ExpressVPN и создают всё новые и новые функции для защиты приватности — например, Threat Manager.
Конечно, далеко не все бесплатные VPN-сервисы опасны. Но действительно сервисы имеют в своем распоряжении множество способов извлечь прибыль из вашего интернет-трафика: они могут отслеживать и продавать вашу историю просмотров, встраивать в ваш трафик таргетированную рекламу и спам, а также просто украсть ваши логины и пароли.
ЧаВо: получение австралийского IP-адреса
Можно ли использовать VPN для получения австралийского IP-адреса?
Да. Как частные пользователи, так и компании по всему миру используют VPN-сервисы для защиты своих приватных данных и истории действий в Сети.
Как сменить мой IP-адрес на австралийский?
Откройте приложение ExpressVPN, далее откройте выпадающее меню локаций VPN-серверов. Выберите нужный вам город, также вы можете просто выбрать Австралию в списке доступных стран, и тогда ExpressVPN автоматически подберет для вас самую подходящую локацию.
Можно ли получить IP-адрес определенного австралийского города?
Конечно! ExpressVPN предлагает локации VPN-серверов в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте. Просто выберите подходящий город из выпадающего меню, когда будете подключаться к ExpressVPN.
Можно ли использовать австралийский IP-адрес для доступа к австралийским сайтам, просмотра сериалов и спортивных матчей?
Да! VPN-сервис просто необходим, если вы планируете безопасно смотреть любимые сериалы из любой точки мира, в том числе у себя в образовательном учреждении, на работе или при подключении к публичным сетям Wi-Fi. Смотрите фильмы, сериалы и спортивные передачи (например, AFL, NRL, крикет и теннис) на высокой скорости и в формате HD.
Если вы путешествуете, подключитесь к VPN для доступа к своим любимым каналам в любых сетях. ExpressVPN перенаправит ваш трафик через приватный и зашифрованный туннель, надежно защитив его тем самым от посторонних.
Если вы остались дома, то с помощью VPN сможете защититься от ограничения пропускной способности подключения интернет-провайдером. ExpressVPN сделает ваш интернет-трафик более анонимным, и тогда провайдер уже не сможет снизить скорость воспроизведения потоковых трансляций!
Будут ли сохраняться мои личные данные при использовании австралийского IP-адреса?
Законы Австралии не относят IP-адрес к персональным данным, также в этой стране приняты ограничивающие приватность законы, позволяющие вести онлайн-наблюдение — и для некоторых интернет-пользователей это, конечно, тревожный факт. Если вы задаетесь вопросом о том, как сохраняются ваши персональные данные, воспользуйтейсь VPN-сервисом, чтобы начать работать онлайн более приватным образом.
VPN-сервис может изменить ваш настоящий IP-адрес, защитить интернет-трафик и скрыть персональные данные с помощью подключения к VPN-серверу в выбранной вами стране. Если вы не будете использовать VPN, то посторонние (например, интернет-провайдер, правительственные службы и хакеры) смогут узнать ваш IP-адрес и, как следствие, выяснить, в каком городе и стране вы находитесь.
Получите австралийский IP-адрес, ничем не рискуя
Проверьте ExpressVPN на деле, ничем не рискуя — у вас будет целых 30 дней. Если вам что-то не понравится, просто обратитесь в нашу службу поддержки, и мы вернем ваши деньги полностью.