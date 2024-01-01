Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок {{bonus_days}} дополнительных дней.

Не пропустите! Получите {{bonus_months}} месяца в подарок при покупке годовой подписки.

eSIM для путешествий без помех

Самый лучший паспорт мира — теперь и в вашем кармане! Подключайтесь к Сети без ограничений с eSIM от holiday.com. Этот бренд для туристов и путешественников создан командой ExpressVPN.

Купить ExpressVPN

Гарантия возврата денег 30 дней

eSIM от holiday.com

Что такое eSIM?

eSIM (от англ. embedded SIM — «встроенная SIM-карта») позволяет подключиться к сети сотового оператора без физической SIM-карты. В отличие от тарифного плана с поддержкой роуминга от вашего домашнего оператора, eSIM позволяет подключиться к локальному оператору в выбранном вами регионе, где цены могут быть ниже, а качество соединения — выше. Установить и использовать eSIM очень удобно и просто, вы даже сможете без помех переключаться между разными операторами и тарифами.

Преимущества holiday.com

eSIM от holiday.com

За holiday.com стоит та же команда, что создала ExpressVPN. Это отличный выбор для путешественников, мечтающих посещать разные страны мира и не отвлекаться на сложности с подключениями к сетям мобильных операторов.

Уже более 10 лет ExpressVPN помогает миллионам пользователей по всему миру работать онлайн более конфиденциальным и защищенным образом. Можно сказать, что eSIM-карты от holiday.com стали совершенно логичным следующим шагом на этом пути: с их помощью еще больше людей получат возможность безопасно и удобно работать в Интернете.

Получите eSIM от holiday.com с ExpressVPN бесплатно

Работает всегда и везде

Отправляйтесь в приключения с eSIM для 200+ стран и регионов, также мы предлагаем глобальный тариф, обеспечивающий максимальную гибкость возможностей. Путешествуйте с удовольствием и не теряйте доступ в Интернет, где бы вы ни находились.

Получите eSIM от holiday.com с ExpressVPN бесплатно

Полная готовность

Загрузите и настройте eSIM перед поездкой, и по прилету в новую страну она будет работать, не требуя от вас никаких дополнительных действий.

Получите eSIM от holiday.com с ExpressVPN бесплатно

Быстрое, гибкое и доступное решение

Путешествуете ли вы раз в десятилетие или каждую неделю, мы готовы предложить вам подходящий тариф с предоплаченной eSIM-картой. Наслаждайтесь быстрыми подключениями к сетям лучших местных провайдеров и самыми выгодными ценами на пополнение!

Получите eSIM от holiday.com с ExpressVPN бесплатно

Удобный формат

Выберите подходящий тариф, активируйте eSIM — и на этом всё! Отслеживайте расход трафика и пополняйте баланс через приложение holiday.com. Так вам никогда больше не придется переживать из-за кончившегося трафика или заоблачной стоимости связи в роуминге.

ЧаВо

Получите eSIM от holiday.com

Готовы расширить свои горизонты? Тогда откройте сайт holiday.com или загрузите приложение holiday.com для iOS или Android.

Перейти на holiday.com