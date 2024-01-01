eSIM для путешествий без помех
Самый лучший паспорт мира — теперь и в вашем кармане! Подключайтесь к Сети без ограничений с eSIM от holiday.com. Этот бренд для туристов и путешественников создан командой ExpressVPN.
Гарантия возврата денег 30 дней
Что такое eSIM?
eSIM (от англ. embedded SIM — «встроенная SIM-карта») позволяет подключиться к сети сотового оператора без физической SIM-карты. В отличие от тарифного плана с поддержкой роуминга от вашего домашнего оператора, eSIM позволяет подключиться к локальному оператору в выбранном вами регионе, где цены могут быть ниже, а качество соединения — выше. Установить и использовать eSIM очень удобно и просто, вы даже сможете без помех переключаться между разными операторами и тарифами.
Преимущества holiday.com
За holiday.com стоит та же команда, что создала ExpressVPN. Это отличный выбор для путешественников, мечтающих посещать разные страны мира и не отвлекаться на сложности с подключениями к сетям мобильных операторов.
Уже более 10 лет ExpressVPN помогает миллионам пользователей по всему миру работать онлайн более конфиденциальным и защищенным образом. Можно сказать, что eSIM-карты от holiday.com стали совершенно логичным следующим шагом на этом пути: с их помощью еще больше людей получат возможность безопасно и удобно работать в Интернете.
Работает всегда и везде
Отправляйтесь в приключения с eSIM для 200+ стран и регионов, также мы предлагаем глобальный тариф, обеспечивающий максимальную гибкость возможностей. Путешествуйте с удовольствием и не теряйте доступ в Интернет, где бы вы ни находились.
Полная готовность
Загрузите и настройте eSIM перед поездкой, и по прилету в новую страну она будет работать, не требуя от вас никаких дополнительных действий.
Быстрое, гибкое и доступное решение
Путешествуете ли вы раз в десятилетие или каждую неделю, мы готовы предложить вам подходящий тариф с предоплаченной eSIM-картой. Наслаждайтесь быстрыми подключениями к сетям лучших местных провайдеров и самыми выгодными ценами на пополнение!
Удобный формат
Выберите подходящий тариф, активируйте eSIM — и на этом всё! Отслеживайте расход трафика и пополняйте баланс через приложение holiday.com. Так вам никогда больше не придется переживать из-за кончившегося трафика или заоблачной стоимости связи в роуминге.
ЧаВо
Если ваше устройство может подключаться к сетям мобильных операторов и поддерживает формат eSIM, никаких проблем с настройкой у вас не возникнет. Устройства из материкового Китая, Гонконга и Макао не поддерживают формат eSIM. Если вы не можете определить тип устройства сами, обратитесь к производителю.
Если вы получили eSIM от holiday.com в рамках подписки на ExpressVPN, вскоре после оплаты вы получите письмо с подтверждением. Там вы также найдете код купона и инструкции по активации.
Кроме того, код купона можно найти на сайте ExpressVPN. Для этого войдите в свою учетную запись и откройте раздел «Подписка». В разделе с дополнениями найдите eSIM от holiday.com. Там вы сможете просмотреть код купона и получить инструкции по активации. Если вы не можете найти код купона, обратитесь в службу поддержки.
С eSIM вам больше не придется рисковать, подключаясь к незащищенным публичным точкам доступа Wi-Fi в отелях, кафе и тому подобных местах.
Чтобы работать онлайн самым конфиденциальным образом, мы рекомендуем вам использовать eSIM вместе с ExpressVPN. В таком случае вы будете под надежной защитой онлайн, куда бы ни завела вас дорога приключений.
Получите eSIM от holiday.com
Готовы расширить свои горизонты? Тогда откройте сайт holiday.com или загрузите приложение holiday.com для iOS или Android.