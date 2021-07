Neem de beste Google Stadia VPN om te gamen

Wat is Google Stadia?

Google Stadia is een gaming dienst in de cloud die deels werd uitgebracht op 19 november 2019. Middels het online opslaan van klanten accounts en game geschiedenis belooft Google Stadia dat game consoles en -schijven niet nodig zijn. Het enige wat u nodig hebt is een computer of compatibel mobiel apparaat welke verbonden kan worden middels een Chromecast Ultra. Wanneer u Chromecast Ultra gebruikt, hebt u ook een toegewijde Stadia Controller nodig.