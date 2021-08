Neem de beste VPN om Minecraft te spelen

Wat is Minecraft?

Minecraft is een franchise die is ontstaan uit het overlevingsspel met dezelfde naam. Het basisspel van Minecraft is in de eerste persoon, en spelers krijgen een hoge mate van vrijheid om te verkennen, creëren en overleven zonder dat er bepaalde doelen hoeven te worden bereikt. Met Minicraft gaat het helemaal om voorstellingsvermogen! Met de bouwsteentjes esthetiek en de nadruk op creatief denken zonder einddoel is Minecraft populair bij gamers van alle leeftijden, en het is over het algemeen geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Sinds 2011, toen het voor het eerst werd uitgebracht, is de franchise uitgebreid met allerlei afgeleide toepassingen waaronder: Minecraft, Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons en Minecraft Education Edition. U kunt Minecraft Classic spelen, een in JavaScript nagemaakte versie door Minecraft's ontwikkelaar Mojang Studio's, hier gratis te vinden.