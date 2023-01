VPN nodig voor Windows? Nu ExpressVPN kopen

Bevalt ExpressVPN? 30 dagen gratis? Nu vrienden verwijzen

Deze handleiding toont je hoe je je VPN-verbinding deelt vanaf je Windows 8 of 10 apparaat. Hierdoor kunnen al je apparaten de VPN-verbinding gebruiken via je Windows apparaat.

Zorg er eerst voor dat je de ExpressVPN-app installeert op je Windows apparaat. Verbind niet met de app als je bezig bent de virtuele router of mobiele hotspot in te stellen.

Windows 8: je virtuele router instellen

1. Controleer of je Windows apparaat een virtuele router kan instellen.

Klik op je Windows apparaat op + S om de zoekbalk te openen.

Typ cmd. Klik met rechts op Command Prompt en klik op administrator.

Typ de volgende tekst in de Command Prompt:

netsh wlan show drivers

Als je ziet staan “Hosted network supported : Yes”, dan ondersteunt je Windows apparaat het maken van een virtuele router.

Als je dit bericht niet ziet, dan moet je waarschijnlijk je netwerk adapter drivers bijwerken.

2. Je virtuele router creëren

Typ de volgende tekst in de Command Prompt:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=NETWORKNAME key=PASSWORD

Onder NETWERKNAAM: voer een naam in voor de VPN-verbinding die je wilt delen.

Onder WACHTWOORD: voer een wachtwoord in om apparaten toe te staan de VPN-verbinding te gebruiken.

Druk op Enter.

Je krijgt dan dit bericht te zien:

The hosted network mode has been set to allow.

The SSID of the hosted network has been successfully changed.

The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.

Je virtuele router is aangemaakt.

3. Je virtuele router starten

Belangrijk: Verbind niet met de ExpressVPN-app.

In de Command Prompt voer je het volgende in:

netsh wlan start hostednetwork

Druk op Enter.

Het volgende bericht verschijnt: “The hosted network started.”

Als je een bericht krijgt dat het gehoste netwerk niet gestart kon worden, moet je misschien je netwerk adapter drivers bijwerken.

4. Je virtuele router aanzetten

Op je Windows apparaat druk je + R in om de Run prompt te openen.

Typ ncpa.cpl en klik op OK.

In het venster Network Connections zie je nu een nieuw netwerk met de naam Local Area Connection*. Dit is de virtuele router die je zojuist hebt aangemaakt.

Zoek naar een netwerk met de beschrijving ExpressVPN Tap Adapter. Klik hierop met rechts, en selecteer Eigenschappen.

Klik op het tabblad Delen. Vink het vakje aan voor Andere netwerkgebruikers toestaan om via de internetverbinding van deze computer te verbinden.

Selecteer onder Home networking connection de naam van de virtuele router (Local Area Connection*) die je zojuist gemaakt hebt. Klik op OK.

Je kunt nu verbinden met de ExpressVPN-app.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Windows 10: je mobiele hotspot instellen

Klik op je Windows apparaat op + R. Klik op Settings > Network & Internet > Mobile hotspot.

Klik op Mobiele hotspot en zet de schakelaar op Aan.

Onder Share my Internet connection from, selecteer je Wi-Fi.

Stel een andere netwerknaam en wachtwoord in voor de mobiele hotspot

Onder Related settings klik je op Change adapter options.

In het venster Network Connections zie je een netwerk met de naam “Local Area Connection *. Dit is de nieuwe mobiele hotspot die je zojuist gemaakt hebt.

Zoek een netwerk met de beschrijving ExpressVPN Wintun Driver. Klik hierop met rechts, en selecteer Properties.

Klik bovenin op het tabblad Sharing.

Vink het hokje Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection aan.

Onder Home networking connection selecteer je de naam van de mobiele hotspot die je zojuist hebt gecreëerd (Local Area Connection*). Klik op OK.

De volgende stap is verbinden met de ExpressVPN-app.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Verbinden met de ExpressVPN-app

Open op je Windows apparaat de ExpressVPN-app. Verbind met de VPN-serverlocatie die je wilt.

Je kunt nu verdergaan met je apparaten verbinden met de VPN-verbinding.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

De VPN-verbinding uitzetten

Windows 10

Windows 8