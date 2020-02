Hoe werkt VPN tunneling?

VPN tunneling creëert een rechtstreekse verbinding tussen twee apparaten, meestal de VPN server en uw apparaat. Tunneling verpakt uw data in standaard TCP/IP pakketten en verstuurt deze veilig via internet. Omdat de data versleuteld zijn kunnen hackers, overheden en zelfs internet providers uw informatie niet zien of hier controle over krijgen terwijl uw met een VPN server verbonden bent.

