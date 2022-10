Wat is Dead by Daylight?

Dead by Daylight (ook bekend als DBD) is een multiplayer match-based action en survival horror-videogame, waar één speler een gestoorde moordenaar is die jacht maakt op vier andere spelers, bekend als overlevenden. Overlevenden moeten ontsnappen uit de procedureel gegenereerde kaarten in het spel, genaamd "Killing Grounds", om te voorkomen dat ze gepakt, gegrepen en geofferd worden door de Killer. Dead by Daylight is een kat-en-muisspel in een nachtmerrieachtige wereld en bevat betaalde DLC van populaire horrorfranchises zoals Scream, Hellraiser, Resident Evil, The Ring en meer.