Guarda in diretta la Ligue 1 per vedere i migliori giocatori come Gonçalo Ramos (PSG), Andy Diouf (Lens), Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) ed Enzo Le Fée (Rennes) giocare per le loro nuove squadre nella stagione 2023-24! Anche se il Paris Saint Germain è attualmente il miglior club di Francia e lo è stato nelle ultime stagioni, forse la cosa più importante del calcio della Ligue 1 è stata la sua storia di parità. Negli ultimi 16 anni ci sono stati otto diversi campioni di lega (Monaco, Nantes, Lione, Bordeaux, Marsiglia, Lilla, Montpellier e PSG). Il PSG riuscirà a difendere il titolo o è arrivato il momento per Marsiglia o Lione di alzare il trofeo? Questa stagione introduce alcune modifiche chiave, tra cui la riduzione da 20 a 18 squadre, fino a cinque sostituti per partita e l’ausilio del video arbitro (VAR). Continua a leggere per scoprire come guardare in sicurezza le dirette streaming della Ligue 1 con una VPN, e non perderti nemmeno un’azione della lega calcio di punta della Francia.

Data 11 agosto 2023–18 maggio 2024 Luogo Francia Campione in carica Paris Saint-Germain F.C. (11° titolo)

Come guardare la Ligue 1 2023-24 con una VPN dal tuo paese?

Puoi guardare la Ligue 1 in diretta streaming in pochi semplici passi:

Ottieni ExpressVPN Connettiti a un server nel paese dell’emittente che desideri guardare. Ad esempio, se vuoi seguire la TV francese, collegati a un server sicuro in Francia Verifica l’orario dell’emittente che desideri guardare, come ad esempio Amazon Prime Video, e trova l’evento della Ligue 1 che vuoi guardare in streaming Sintonizzati e goditi la partita!

Come guardare in streaming sulla TV

Perché hai bisogno di una VPN per guardare la Ligue 1 online?

Se stai pensando di seguire la stagione 2023-24 della Ligue 1, metti al primo posto della tua lista un servizio VPN di qualità come ExpressVPN (magari in buona compagnia e con qualche bevanda fresca)! ExpressVPN offre non solo server veloci in 94 paesi di tutto il mondo, ottimizzati per lo streaming e la sicurezza, ma ti consente anche di guardare in sicurezza tutte le partite della Ligue 1 in diretta sui tuoi dispositivi, inclusi smart TV e console da gioco. Puoi utilizzare una VPN per lo streaming sicuro delle partite della Ligue 1 su un massimo di otto connessioni simultanee, così potrai seguire le tue squadre preferite e… tenere d’occhio anche la tua squadra del fantacalcio, comodamente a casa, mentre sei in viaggio o anche se ti trovi all’estero.

La migliore VPN per guardare la Ligue 1 inglese

ExpressVPN è il miglior servizio VPN per lo streaming sicuro e protetto di tutta la stagione 2023-24 della Ligue 1. Con server di ultima generazione da 10 Gbps in diverse località nel mondo, non dovrai perderti mai un gol o un minuto d’azione. ExpressVPN offre app facili da usare per Windows, Mac, Android e iOS, oltre a supportare piattaforme che altre aziende VPN non coprono, come Linux, Android TV, Amazon Fire TV e i router. Inoltre, sono disponibili estensioni browser per Chrome, Firefox e Edge. Se hai bisogno di assistenza lungo il percorso, ExpressVPN offre supporto tramite chat dal vivo 24/7 e una garanzia di rimborso senza rischi di 30 giorni!

Caratteristiche principali:

Server ad alta velocità in 94 paesi di tutto il mondo, tutti ottimizzati per velocità e sicurezza

Fino a 8 connessioni simultanee (con abbonamento da 6 o 12 mesi)

Servizio clienti a 5 stelle con supporto in chat dal vivo 24/7

Rigorosa politica sulla privacy: nessun registro di attività e nessun registro di connessione

Un sito di supporto completo pieno di articoli di risoluzione dei problemi, video tutorial utili e altro ancora

La tecnologia server VPN più avanzata del settore, TrustedServer, cancella i dati ad ogni riavvio

Il nostro innovativo Threat Manager protegge il tuo telefono da malware e altre app di tracciamento sospette

Il protocollo Lightway di prossima generazione offre velocità, sicurezza, affidabilità mai viste prima, in particolare su dispositivi mobili

Qual è il modo più economico per guardare la Ligue 1 con una VPN?

Il modo più economico per guardare in streaming le partite della Ligue 1 con una VPN è negli Stati Uniti utilizzando i periodi di prova gratuiti per Fubo e Sling TV, che trasmettono su beIN Sports.

Guarda la Ligue 1 2023–24 in diretta streaming in Francia

Amazon Prime Video

Prezzo: 13 EUR/mese e oltre

Canali: Le Pass Ligue 1

Amazon Prime Video ha lanciato in Francia un pass stagionale per la copertura del calcio della Ligue 1! I membri in Francia possono ora guardare otto partite della Ligue 1 ogni settimana di gioco, oltre a una selezione di partite della Ligue 2 abbonandosi al canale Le Pass Ligue 1.

Avviso: Potrebbe essere necessaria una carda di credito/debito francese per accedere ai contenuti francesi su Amazon Prime Video.

Vuoi guardarlo sul grande schermo? Scopri tutti i modi per avere ExpressVPN sulla tua TV.

Dove guardare la Ligue 1 2023–24 in diretta streaming online negli Stati Uniti

BeIN Sports

Prezzo: 20 dollari/mese e oltre

Negli Stati Uniti, beIN Sports è la casa del calcio della Ligue 1 francese. La rete beIN Sports offre contenuti esclusivi e partite in diretta per La Liga, Super Lig, Ligue 1, Motorsport e molto altro. Puoi guardare beIN Sports in streaming utilizzando diversi periodi prova gratuiti su Fubo e Sling TV.

Avviso: Potrebbe essere necessaria una carda di credito/debito statunitense per abbonarti a Fubo U.S. e Sling TV.

Ottieni ExpressVPN

Fubo (U.S.)

Prezzo: 75 dollari/mese e oltre

Canale: BeIN Sport

Paese: Stati Uniti



Negli Stati Uniti, puoi trasmettere in streaming le partite della Ligue 1 su beIN Sports, disponibile tramite Fubo, che trasmetterà l’intera stagione 2023-24. È disponibile una prova gratuita di sette giorni.

Avviso: Potrebbe essere necessario un metodo di pagamento e un codice postale degli Stati Uniti (ad esempio, 90210) per abbonarti a Fubo.

Come guardare in streaming Fubo

Sling TV

Prezzo: 35 dollari/mese e oltre

Canali: BeIN Sport (con il pacchetto Sports Extra)

Paese: Stati Uniti

Il pacchetto Sports Extra di Sling TV (11 dollari/mese in più al mese) include una serie di canali extra, tra cui BeIN Sport, che ti consente di guardare le partite della Ligue 1 durante l’intera stagione 2023-24. Dovrai anche abbonarti a Sling Orange o Sling Blue (25 dollari al mese oltre ai 10 dollari al mese dell’abbonamento di base di Sling), ma i nuovi abbonati o quelli che ritornano possono ottenere uno sconto del 50% sul primo mese di Sling TV.

Come guardare in streaming con Sling

Dove guardare la Ligue 1 2023–24 in diretta streaming in Canada

Fubo (Canada)

Prezzo: 25 CAD/mese o 180 CAD/anno

Puoi guardare in diretta streaming la Ligue 1 così come quelle della Coupe de France su Fubo, che trasmetterà l’intera stagione 2023-24 in Canada. È disponibile una prova gratuita di sette giorni. Inoltre, come bonus, Fubo trasmette anche le partite della Premier League, Serie A, e Coppa Italia.

Avviso: Potrebbe essere necessario un codice postale canadese (es. G1X 2W1, V9N 9C5) per abbonasi a Fubo Canada.

Come guardare in streaming Fubo

Guarda la Ligue 1 2023-24 in diretta streaming online nel Regno Unito

Discovery+

Prezzo: 30 GBP/mese e oltre (abbonamento Premium)

Canale: TNT Sports

Paese: Regno Unito

Se vivi nel Regno Unito, TNT Sports (precedentemente noto come BT Sport) è la scelta migliore per seguire le partite della Ligue 1 in diretta streaming. TNT Sports è disponibile nel Regno Unito tramite Discovery+, che include anche canali sportivi come Eurosport. TNT Sports trasmette anche altre leghe di calcio, tra cui la Premier League, la Serie A, la Coppa del Re e l’A-League dell’Australia.

Avviso: È necessario un codice postale e una carta di credito/debito del Regno Unito validi per abbonarsi a TNT Sports.

Ottieni ExpressVPN

Guarda i goal e gli highlight della Ligue 1

YouTube

Non perderti le azioni e i gol migliori di ogni partita sul canale Youtube ufficiale della Ligue 1:

Calendario 2023-24 del calcio francese

Data Evento 11 agosto 2023–18 maggio 2024 Ligue 1 2023–24

Dai un’occhiata al programma completo delle partite di Ligue 1 qui.

Quali di queste partite di alto livello della Ligue 1 stai aspettando con più impazienza? Lascia un commento qui sotto!

Data e Ora (EST) Partita 13 maggio 2023 Paris Saint-Germain vs. Ajaccio 14 maggio 2023 Marsiglia vs. Angers 14 maggio 2023 Clermont Foot vs. Lyon 21 maggio 2023 LOSC vs. Marsiglia 21 maggio 2023 Lyon vs. Monaco 21 maggio 2023 Auxerre vs. Paris Saint-Germain 27 maggio 2023 Strasburgo vs. Paris Saint-Germain 27 maggio 2023 Lyon vs. Reims 27 maggio 2023 Marsiglia vs. Brest

ExpressVPN è un servizio VPN non destinato all’uso come mezzo di elusione del copyright. Si prega di leggere i Termini di Servizio di ExpressVPN e i Termini d’Uso del tuo fornitore di contenuti per ulteriori dettagli.



Domande frequensti sulla Ligue 1 2023-24 Chi ha vinto il maggior numero di titoli di Ligue 1? Il Paris Saint-Germain (PSG) e l’AS Saint-Étienne sono i club di maggior successo, con dieci titoli di campionato ciascuno. L’Olympique Lyonnais è il club che ha vinto il maggior numero di titoli consecutivi (sette tra il 2002 e il 2008). Gli attuali campioni sono il Paris Saint-Germain, che ha vinto nella stagione 2021-22. La Ligue 1 è considerata una buona lega? In generale, è considerata una lega forte con molte squadre competitive, come PSG, Lione e Monaco. Queste squadre hanno una storia di successo sia nelle competizioni nazionali che internazionali e partecipano regolarmente alla UEFA Champions League. La Ligue 1 è considerata una delle prime 5 leghe? Dal 2023, la Ligue 1 è una delle migliori leghe calcistiche nazionali, classificata al quinto posto in Europa, dietro la Premier League inglese, La Liga spagnola, la Serie A italiana e la Bundesliga tedesca. Chi è il miglior marcatore della Ligue 1 nel 2022? Il miglior marcatore della Ligue 1 nella stagione 2022-23 è stato Kylian Mbappé (PSG) con 29 gol. Perché quattro squadre vengono retrocesse dalla Ligue 1? Dalla stagione 2023-24, la Ligue 1 subirà importanti cambiamenti. In questa stagione, due club verranno promossi dalla Ligue 2 alla Ligue 1, mentre quattro club saranno retrocessi dalla Ligue 1. Ciò significa che ci saranno 18 club, proprio come nella Bundesliga. ESPN ha i diritti di trasmissione della Ligue 1? Non ci sono trasmissioni in diretta delle partite di Ligue 1, ma puoi visitare ESPN per vedere gli orari e i risultati di tutte le partite della Ligue 1.