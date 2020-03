Generatore di password casuale

Quanto è sicura la mia password?

Nonostante tutte le voci di massicce violazioni dei dati che dominano i titoli dei notiziari, le regole per generare una password sicura non sono in realtà così complicate: sceglila lunga, rendila casuale e unica. Una password di 50 caratteri contenente solo 1, non sarebbe né casuale e né unica, né lo sarebbero le parole di “Hotel California”, i compleanni dei tuoi figli o la stessa password che riutilizzi con piccoli aggiustamenti da dieci anni. Con ogni probabilità, nulla che tu possa pensare da solo è veramente casuale; il cervello umano non funziona in questo modo.

Qui entra in gioco il nostro generatore di password. Usalo per creare una password sicura per ogni sito o servizio che usi. Le impostazioni di default, dovrebbero generare una password abbastanza forte per la maggior parte degli scopi (anche se l'aggiunta di caratteri non fa mai male). Utilizza un gestore delle password per ricordarle tutte. E per le rare situazioni in cui è necessario affidarsi alla memoria, consigliamo una stringa di parole estratte una per volta da un dizionario. Tenersi al sicuro nell'era digitale, richiede soluzioni digitali, ma un pizzico di analogico può comunque aiutare.