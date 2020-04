ExpressVPN nous a beaucoup aidés mes enfants et moi lorsque nous étions en Asie. Ils prenaient des cours à domicile, et il était important que l'on puisse accéder aux bons sites sur Internet depuis l'Asie avec un temps de chargement acceptable. Cela m'a aussi permis d'être en contact avec mes amis et ma famille sur Facebook. Nous sommes de retour aux États-Unis et n'avons plus besoin d'un VPN, mais je recommande vivement ExpressVPN à mes amis et je me réabonnerai lorsque l'on repartira en Asie !

Joan