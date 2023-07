Oui, vous pouvez choisir sur quels appareils appliquer une ou plusieurs de ces fonctionnalités. Plus spécifiquement, sur l'interface d'Aircove, vous pouvez classer vos appareils en groupes et choisir les paramètres des fonctionnalités pour chaque groupe.

Les listes de sites bloqués et de trackers sont régulièrement mises à jour afin de vous protéger des menaces les plus récentes.

Notre VPN et nos fonctionnalités de protection avancée se complètent mutuellement, offrant les meilleures vitesses et performances.

Bloquez les publicités, les trackers et les sites malveillants, mettez en place un contrôle parental et bien plus

