Qu'est-ce que Network Lock?

Network Lock est-il automatique ?

Il l'est ! Network Lock est activé par défaut. Votre trafic Internet sera automatiquement bloqué si le VPN se déconnecte ou que votre réseau est perturbé. Lorsque la connexion VPN est revenue, vous serez débloqué et vous pourrez reprendre votre navigation en un instant. Les utilisateurs de Windows et Mac peuvent désactiver Network Lock en quelques clics. Pour Linux, il suffit de quelques commandes. (Désactiver Network Lock n’est pas recommandé, et il ne peut pas être désactivé sur l’appli ExpressVPN pour routeurs.)