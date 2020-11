Lightway : Un protocole VPN moderne par ExpressVPN

C'est quoi Lightway ?

Lightway est le nouveau protocole VPN innovant d'ExpressVPN, conçu pour un monde toujours actif. Il rend votre expérience de VPN plus rapide, plus sécurisée, et plus fiable que jamais. Conçu pour être léger, Lightway fonctionne de manière plus rapide, utilise moins d'énergie, et son audit ainsi que sa maintenance sont plus faciles.

Un protocole VPN est la fondation d'un service VPN, façonnant chaque aspect de votre expérience. La plupart des fournisseurs utilisent les mêmes protocoles que tout le monde, mais ExpressVPN a maintenant conçu le sien qui lui est propre : Lightway.