La meilleure extension VPN pour Microsoft Edge

Vous profitez déjà des avantages d'un VPN en matière de sécurité et de protection de la vie privée si vous vous connectez à ExpressVPN sur votre appareil via les applis pour Mac et Windows. Mais pour profiter des avantages supplémentaires de l'extension navigateur (tels que le blocage WebRTC, la localisation déguisée et HTTPS Everywhere), suivez ces étapes :

 Abonnez-vous à ExpressVPN si vous ne l'êtes pas encore. Téléchargez l'extension navigateur ExpressVPN pour Edge. Cliquez sur l'icône de l'extension ExpressVPN puis cliquez sur le bouton ON pour vous connecter.