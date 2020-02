Hvorfor er Skype blokeret?

Over 300 millioner mennesker bruger Skype hver måned. Skype er et billigt alternativ til dyre langdistance international telefonopkald.

Hvem bruger Skype?

Skype hjælper folk med at holde kontakten med venner og familie imens de studerer, arbejder eller rejser udenlands. Det hjælper tusindvis af firmaer, ved at lade folk dele deres skærm, sende øjeblikkelige beskeder, have en gruppechat og holde videokonferencer med klienter, kunder og kollegaer. Og det lader tusindvis af mennesker fortsætte med at lære, uanset om de øver et nyt sprog eller får hjælp af en ekspert i et andet land.

Hvis folk elsker Skype, hvorfor er det så blokeret?

I nogle lande blokerer eller begrænser regeringsorganer, telekommunikationsfirmaer og internetudbydere VoIP servicer såsom Skype for at eliminere konkurrence, nedsætte indkomsttab og vedligeholde kontrol over kommunikationsmarkedet. I nogle skoler og på nogle arbejdspladser blokerer netværksadministratorer Skype igennemapplikationsfiltrering for at forhindre elever og ansatte i at bruge båndbredden op.

Brug en VPN til at afblokere Skype. Lad ikke nogen begrænse hvordan du kommunikerer online.

Få ExpressVPN