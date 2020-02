Por que uma VPN para a escola é melhor do que um proxy

É importante fazer a distinção entre o uso de um proxy e de uma VPN. Por um lado, as VPNs normalmente fornecem velocidades e conexões muito mais rápidas, já que servidores proxy aleatórios geralmente são sufocados com tráfego pesado. Além disso, as redes de proxy aleatórios podem ser gratuitas, mas elas podem estar vendendo seus dados para quem pagar mais.

A ExpressVPN é um serviço VPN que esconde o seu endereço IP e criptografa o seu tráfego, encaminhando-o através de qualquer uma das 160 localizações de servidor VPN seguro que você escolhe ao se conectar. Com aplicativos dedicados para todos os dispositivos, a ExpressVPN permite criptografar sua rede e acessar sites populares em qualquer lugar.

Assine a ExpressVPN