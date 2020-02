Sblocca YouTube a scuola

YouTube è spesso bloccato sulle reti Wi-Fi di scuole e università perché il popolare sito di video è visto come una distrazione per gli studenti. Ciò impedisce anche a docenti e altri membri dello staff di accedere a YouTube. Inoltre, alcuni paesi bloccano YouTube per motivi politici e alcuni creatori di contenuti rendono disponibili i loro video solo in determinati paesi.

Ma c'è un modo semplice per guardare qualsiasi video o film su YouTube, ovunque ti trovi. Utilizzare una VPN ti aiuterà ad accedere a YouTube e tutti i suoi video virali più recenti.

Scopri come sbloccare YouTube con una VPN.