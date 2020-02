Dlaczego VPN dla szkół jest lepszy niż proxy?

Ważne jest, aby pamiętać o różnicy między używaniem proxy a korzystaniem z VPN. Po pierwsze, sieci VPN zwykle zapewniają dużo szybsze prędkości i połączenia, ponieważ losowe serwery proxy są zazwyczaj „dławione” dużym ruchem. I chociaż losowe sieci proxy mogą być darmowe, często sprzedają Twoje dane reklamodawcom.

ExpressVPN to usługa VPN, która ukrywa Twój adres IP oraz szyfruje ruch w sieci, przekierowując go przez jedną z wybranych przez Ciebie 160 bezpiecznych lokalizacji serwerów VPN podczas łączenia. Mając dedykowane aplikacje na każde urządzenie, ExpressVPN umożliwia Ci szyfrowanie sieci i uzyskanie dostępu do popularnych stron zarówno w domu, jak i poza nim.

