Fjern blokering af WhatsApp overalt med en VPN

Hvorfor er WhatsApp blokeret?

WhatsApps end-to-end-kryptering gør det vanskeligere for de retshåndhævende myndigheder at udspionere folk. Visse regeringer i Asien, Mellemøsten, Afrika og Sydamerika føler sig utilpasse med, at deres borgere har for meget privatliv, så de vælger ofte at delvist eller endda helt blokere WhatsApp-aktivitet på deres respektive lands netværk.

Med ExpressVPN kan du oprette forbindelse til en serverplacering uden for dit land og genvinde den fulde WhatsApp-funktionalitet. Du kan endda prøve ExpressVPN i 30 dage for at sikre dig, at det fungerer for dig!