Miten VPN toimii Filippiineillä

Virtuaalinen erillisverkko (VPN) on helpoin ja tehokkain tapa pysyä anonyyminä verkossa, olit sitten Filippiineillä tai filippiiniläinen maailmalla.

Kun muodostat yhteyden ExpressVPN-palvelimelle, lähetät kaiken verkkoliikenteesi salatun yhteyden läpi. Internet-palveluntarjoajasi, mobiiliverkko-operaattori tai paikallinen hallitus ei näe, millä sivustoilla vierailet.

Sen lisäksi sinulle osoitetaan Internet-protokollaosoite (IP-osoite), joka on linjassa sen maan kanssa, jossa palvelin sijaitsee. Näin näyttää siltä, että olet kyseisessä maassa ja saat pääsyn sivustoille, jotka on sensuroitu todellisessa olinpaikassasi. VPN:n ansiosta yhteyden turvaaminen on helpompaa, ja voit selata internettiä ilman rajoituksia.