Wie ein VPN für die Philippinen funktioniert

Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ist sowohl für Menschen auf den Philippinen als auch für im Ausland lebende Filipinos der einfachste und effektivste Weg, im Netz anonym zu bleiben.

Durch die Verbindung zu einem sicheren ExpressVPN-Server senden Sie Ihren gesamten Internetverkehr über einen verschlüsselten Tunnel. Ihr Internetanbieter, Ihr Mobilfunknetzbetreiber und die lokale Regierung können die von Ihnen besuchten Seiten nicht sehen.

Darüber hinaus wird Ihnen eine IP-Adresse zugeteilt, die dem Land entspricht, in dem sich dieser Server befindet. So erwecken Sie den Anschein, sich in diesem Land zu befinden und genießen Zugriff auf Websites, die an Ihrem tatsächlichen Standort zensiert sein können. Ein VPN macht es einfacher, Ihre Verbindung zu sichern und frei im Netz zu surfen.