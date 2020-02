Jak działa VPN dla Filipin

Wirtualna sieć prywatna (VPN) to najłatwiejszy i najskuteczniejszy sposób dla mieszkańców Filipin i poza nimi na zapewnienie sobie anonimowości w Internecie.

Łącząc się z bezpiecznym serwerem ExpressVPN, wysyłasz cały swój ruch internetowy przez zaszyfrowany tunel. Twój dostawca usług internetowych (ISP), sieć komórkowa oraz rząd nie będą w stanie zobaczyć odwiedzanych przez Ciebie stron www.

Co więcej, otrzymasz adres protokołu internetowego (IP) pasujący do kraju, w którym znajduje się dany serwer, co sprawi, że wirtualnie będziesz przebywać w tym kraju. Jednocześnie uzyskasz dostęp do stron www, które mogą być ocenzurowane tam, gdzie fizycznie się znajdujesz. Posiadanie VPN chroni Twoje połączenie i umożliwia Ci przeglądanie sieci bez ograniczeń.