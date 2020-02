L'utilisation d'Internet aux Philippines

Les Philippins sont les consommateurs d'Internet les plus avides au monde, passant en moyenne 10 heures et 2 minutes en ligne chaque jour en 2018. Ils sont également extrêmement actifs sur les réseaux sociaux, avec 99 % des utilisateurs Internet présents sur au moins une plate-forme. Parmi ces utilisateurs, presque tous (c'est à dire 75 millions) sont sur Facebook. Ils passent en moyenne quatre heures et 12 minutes chaque jour sur les réseaux sociaux, il s'agit là encore de la consommation la plus avide au monde.

Le gouvernement philippin se lance également dans une tâche d'envergure en mettant en place l'accès à Internet gratuit dans tout le pays. Bien que cela puisse faciliter la connexion aux Philippins, les réseaux Wi-Fi gratuits sont souvent truffés d'incidences sur la vie privée.

Heureusement, vous pouvez utiliser un VPN pour sécuriser votre connexion et profiter d'un accès à Internet libre, où que vous soyez.