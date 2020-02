De Filippijnen en privacy

Aan de vrijheid van expressie in de Filippijnen zitten twee kanten. Terwijl de wet bescherming persoonsgegevens in 2012 geholpen heeft bij het ontstaan van een platform waar innovatie aangemoedigd wordt en internettoegang over het algemeen zonder beperkingen is, richt de wet ter voorkoming van cybercriminaliteit in 2012 zich erop om vrijheid van meningsuiting te beperken door smaad strafbaar te stellen.

Filippino's hechten belang aan hun privacy en vrijheid van meningsuiting en hebben de Cybercrime Prevention Act vocaal aangevochten en hebben zelfs hun eigen weerlegging, de Magna Carta voor Filippijnse internetvrijheid (MCPIF), gecrowdsourced.

Het is het vermelden waard dat het Hooggerechtshof een bepaling heeft geschrapt die wetshandhaving in staat zou stellen webverkeergegevens vast te leggen zonder voorafgaande gerechtelijke goedkeuring. En hoewel de Filippijnen populaire websites over het algemeen niet beperken, is de overheid begonnen met het aanpakken van sites met X-ratings en community's voor volwassen netwerken.

