Uso da Internet nas Filipinas

Os Filipinos são os usuários que mais usam a internet no mundo, gastando uma média de 10 horas e 2 minutos online por dia em 2018. São também Incrivelmente ativos em redes sociais, com 99% dos internautas cadastrados em pelo menos uma rede social. Desses usuários, quase todos - 75 milhões deles - estão no Facebook. Eles gastam uma média de quatro horas e 12 minutos por dia nas redes sociais, também o maior uso do mundo.

O governo filipino também está coordenando a enorme tarefa de permitir o acesso a internet no país inteiro de maneira gratuita. Embora isso possa tornar mais fácil para os filipinos ficarem conectados, as redes Wi-Fi gratuitas são muitas vezes sobrecarregadas com potenciais implicações em termos de privacidade.

Felizmente, você pode usar uma VPN para proteger sua conexão e curtir o acesso irrestrito à internet, independente de onde você esteja.