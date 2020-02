Filippinerne og privatliv

Når det kommer til ytringsfrihed, har Filippinerne en blandet historie. Imens Data Privacy Act fra 2012 hjalp til med at skabe en platform hvor innovation bliver opmuntret og internetadgang generelt er ubegrænset, så gik Cybercrime Prevention Act fra 2012 efter at begrænse ytringsfriheden ved at gøre bagvaskelse til en kriminel overtrædelse.

Da de sætter pris på deres privatliv og ytringsfrihed, så har filippinerne højlydt protesteret imod the Cybercrime Prevention Act og de har endda crowdsourcet deres eget modsvar, Magna Carta for filippinsk internetfrihed (MCPIF).

Det er værd at bemærke at Højesteretten afslog en bestemmelse der ville lade politiet optage web-trafikdata uden først at få juridisk godkendelse. Og selv om Filippinerne som regel ikke begrænser populære hjemmesider, så er regeringen begyndt at slå ned på X-ratede sider og "adult" netværkssider.

Heldigvis, når du bruger en VPN til at kryptere dit internet, så kan du sætte dig selv fri for både påtrængende monitorering og anmassende censur, og nyde internettet som det bør være.