Le Filippine e la privacy

Le Filippine sono piuttosto ambivalenti quando si parla di libertà di espressione. Nonostante il Data Privacy Act del 2012 abbia contribuito a creare una piattaforma in cui si incoraggia l'innovazione, l'accesso a internet è piuttosto limitato, il Cybercrime Prevention Act del 2012 infatti mirava a limitare la libertà di parola rendendo la calunnia un reato.

Attribuendo grande importanza alla privacy e alla libertà di espressione, i filippini hanno protestato a gran voce contro il Cybercrime Prevention Act e hanno persino sostenuto il loro rifiuto attraverso la diffusione della Magna Carta for Philippine Internet Freedom (MCPIF).

È interessante notare che la Corte Suprema abbia respinto una disposizione che consentiva alle autorità di registrare il traffico web, senza previa autorizzazione giudiziaria. E nonostante le Filippine non limitino l'accesso a siti web più famosi, il governo ha iniziato a contrastare i siti classificati come X-rated e quelli per adulti.

Per fortuna, quando utilizzi una VPN per crittografare il tuo traffico internet, puoi liberarti sia dal monitoraggio intrusivo che dalla censura prepotente, godendoti internet così come dovrebbe essere.