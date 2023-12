Paras VPN-selainlaajennus Microsoft Edgelle

Turvallisuus on aina etusijalla kaikessa ExpressVPN:n toiminnassa. Emme ainoastaan suunnittele sovelluksiamme ja järjestelmiämme mahdollisimman yksityisiksi ja turvallisiksi, vaan pyydämme myös ulkopuolisia toimijoita vahvistamaan korkean turvallisuustasomme. Tämä on yksi parhaista tavoista todistaa käyttäjillemme, että palveluihimme voi luottaa. Katso koko lista tarkastuksista ja lue raportit kokonaisuudessaan.

Vaikka Microsoft Edgen oma VPN nimeltään Edge Secure Network tarjoaakin Edge-selaimen käyttäjille perustason suojauksen, siinä on joitakin keskeisiä eroja tavanomaiseen VPN:ään verrattuna. Sen avulla ei esimerkiksi voi piilottaa sijaintia, ja kaistanleveyttä on saatavilla ainoastaan 1 Gt edestä kuukaudessa.

ExpressVPN:n laajennus Edgelle on kuin ExpressVPN-sovelluksesi kaukosäädin. Se tekee yhdistämisestä, yhteyden katkaisemista, sijainnin vaihtamisesta ja muiden asetusten muuttamisesta helppoa: voit tehdä sen suoraan työkaluriviltä. Laajennuksen käytössä on myös muita hyötyjä.

