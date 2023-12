Aproveite a estabilidade e a confiabilidade da conexão líder do setor, não importa onde você esteja no mundo.

Apesar da VPN integrada do Microsoft Edge, a Rede Segura Edge, proporcionar uma proteção básica para usuários do navegador Edge, existem algumas diferenças importantes em relação a uma VPN padrão. Primeiro, ela não oculta a localização. Segundo, os usuários estão limitados a 1 GB grátis de largura de banda por mês.

Observe que o histórico do navegador não é igual ao histórico de pesquisa. Se você estiver conectado ao Google e usando seu mecanismo de pesquisa, essas pesquisas serão registradas mesmo se você estiver usando uma VPN. ( Saiba como excluir seu histórico de pesquisa do Google .)

O seu histórico, normalmente, é armazenado dentro do seu navegador. Utilizar uma VPN para Microsoft Edge não mudará isso, mas você pode limpar os dados de navegação do Edge.

Sim. A extensão para navegador Microsoft Edge da ExpressVPN controla o aplicativo completo da ExpressVPN, que foi desenvolvido com a segurança como prioridade. Com velocidades de conexão super-rápidas, criptografia de dados forte, um kill switch, alternância fácil entre servidores e muito mais, a ExpressVPN oferece uma experiência superior, ao lado de uma segurança forte.

Clique no ícone da extensão ExpressVPN e clique no botão Ligar para conectar.

Você já obtém os benefícios de privacidade e segurança de uma VPN no Edge se você se conectar à ExpressVPN em seu dispositivo por meio dos aplicativos para Mac , Windows e Linux . Mas para aproveitar os benefícios adicionais da extensão para navegador (como bloqueio de WebRTC, disfarce de localização e HTTPS Everywhere), siga estas etapas:

Mantenha seu paredeiro para si e navegue com tranquilidade utilizando a extensão para Edge da ExpressVPN. Ao se conectar a qualquer uma das localizações de servidor da ExpressVPN, você obtém um endereço IP diferente e pode fazer com que você pareça estar em outro país. Evite discriminação de preços baseadas em localizações e ajude a manter a privacidade da sua identidade.

Você está prestes a aumentar a privacidade e liberdade na Internet para acessar qualquer site bloqueado. Ligue a proteção VPN diretamente da janela do seu navegador Microsoft Edge. Os aplicativos da ExpressVPN fazem com que seja fácil qualquer pessoa se conectar à nossa rede.

Fique online com segurança e proteção em 2023 com uma criptografia VPN forte. Oculte sua localização e controle o aplicativo ExpressVPN a partir do seu navegador Edge.

