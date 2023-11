L'estensione di ExpressVPN per Edge funziona come un telecomando per l'app di ExpressVPN, semplificando connessione, disconnessione, cambio di posizione e modifica di altre impostazioni direttamente dalla barra degli strumenti. Ma non è l'unico vantaggio.

L'estensione offre anche funzionalità aggiuntive in termini di privacy e sicurezza, come il blocco WebRTC e il mascheramento della posizione, oltre a ciò che qualsiasi altra VPN è in grado di offrire. Ad esempio, se visualizzi un errore durante il tentativo di riprodurre in streaming un video nel tuo browser, spesso potrai risolvere il problema semplicemente utilizzando l'estensione.