Что такое VPN?

VPN — это виртуальная частная сеть (от англ. virtual private network), которая создает безопасный туннель для вашего интернет-трафика. Использование VPN-сервера позволяет изменить IP-адрес — уникальный идентификатор устройства, подключенного ко Всемирной паутине. IP-адрес не указывает на ваш точный адрес, вместо этого он позволяет узнать, в какой стране и даже городе вы находитесь, а также показывает, услугами какого интернет-провайдера вы пользуетесь.

Используя разные IP-адреса, вы можете работать онлайн так, как если бы находились физически в другой стране — например, в Канаде. Многие сайты и интернет-сервисы используют блокировки по географическому признаку, чтобы ограничить доступ к своему контенту для жителей тех или иных стран. Если ваш VPN-сервис не располагает серверами в Канаде, а также если его инфраструктура не оптимизирована должным образом, вы и сами можете столкнуться с блокировками по географическому признаку. Впрочем, VPN-сервисы премиум-класса, и ExpressVPN в том числе, созданы специально для того, чтобы обеспечить вам возможность работать в Сети приватным и безопасным образом — например, читать новостные сайты, смотреть прямые трансляции спортивных матчей или наслаждаться фильмами и сериалами в HD на таких платформах, как DAZN, CTV и CBC.

Вы можете использовать VPN на всех ваших устройствах. Такие повседневные действия, как использование онлайн-банков или социальных сетей, могут поставить ваши персональные данные под угрозу. С помощью VPN вы защитите свой трафик от перехвата посторонними. Особенно полезны VPN-сервисы при подключении к публичным точкам доступа Wi-Fi — например, в отелях и аэропортах, если вы путешествуете, и в кафе или коворкингах, если вы работаете удаленно.