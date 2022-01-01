Как получить канадский IP-адрес?
Самый простой способ получить канадский IP-адрес заключается в том, чтобы воспользоваться VPN. Почему? Подключившись к Интернету с помощью VPN, вы сможете быстро и просто изменить свой IP-адрес. Читайте дальше, чтобы узнать подробности.
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Воспользуйтесь VPN и получите канадский IP-адрес
Когда вы подключаетесь к VPN, весь ваш интернет-трафик начинает автоматически перенаправляться через удаленный сервер в указанной вами стране. Выбрав расположенную в Канаде локацию VPN-серверов, вы получите канадский IP-адрес. Таким образом, вы сможете работать онлайн так, как если бы сами находились в Канаде.
ExpressVPN располагает сверхбыстрыми серверами в Торонто, Монреале и Ванкувере, но это еще не всё. Наша сеть охватывает 94 страны мира, поэтому вы можете без проблем подключиться к серверу в Канаде или любой другой стране.
Получите канадский IP-адрес в 3 шага
С ExpressVPN вам будет очень просто получить канадский IP-адрес.
Шаг 1
Оформите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают в себя 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите на свое устройство приложение ExpressVPN и авторизуйтесь.
Шаг 3
Выберите локацию VPN-серверов в Канаде и подключитесь к ней. На этом всё!
Что такое VPN?
VPN — это виртуальная частная сеть (от англ. virtual private network), которая создает безопасный туннель для вашего интернет-трафика. Использование VPN-сервера позволяет изменить IP-адрес — уникальный идентификатор устройства, подключенного ко Всемирной паутине. IP-адрес не указывает на ваш точный адрес, вместо этого он позволяет узнать, в какой стране и даже городе вы находитесь, а также показывает, услугами какого интернет-провайдера вы пользуетесь.
Используя разные IP-адреса, вы можете работать онлайн так, как если бы находились физически в другой стране — например, в Канаде. Многие сайты и интернет-сервисы используют блокировки по географическому признаку, чтобы ограничить доступ к своему контенту для жителей тех или иных стран. Если ваш VPN-сервис не располагает серверами в Канаде, а также если его инфраструктура не оптимизирована должным образом, вы и сами можете столкнуться с блокировками по географическому признаку. Впрочем, VPN-сервисы премиум-класса, и ExpressVPN в том числе, созданы специально для того, чтобы обеспечить вам возможность работать в Сети приватным и безопасным образом — например, читать новостные сайты, смотреть прямые трансляции спортивных матчей или наслаждаться фильмами и сериалами в HD на таких платформах, как DAZN, CTV и CBC.
Вы можете использовать VPN на всех ваших устройствах. Такие повседневные действия, как использование онлайн-банков или социальных сетей, могут поставить ваши персональные данные под угрозу. С помощью VPN вы защитите свой трафик от перехвата посторонними. Особенно полезны VPN-сервисы при подключении к публичным точкам доступа Wi-Fi — например, в отелях и аэропортах, если вы путешествуете, и в кафе или коворкингах, если вы работаете удаленно.
Преимущества ExpressVPN
Поддержка до 5 устройств одновременно
Установите ExpressVPN на все ваши устройства и подключите до пяти из них одновременно.
Невероятно быстрые подключения
Установите сверхбыстрые подключения, чтобы смотреть видео в еще более высоком качестве.
Неограниченная пропускная способность
VPN-подключение с неограниченной пропускной способностью от ExpressVPN позволит вам играть и смотреть трансляции на самой комфортной скорости.
Безопасные подключения
ExpressVPN использует первоклассное шифрование, и вы получите безопасный доступ ко всем нужным приложениям и сервисам.
Можно ли получить канадский IP-адрес с VPN?
Да! Использование VPN — это не просто безопасный способ получить канадский IP-адрес, но еще и самый безопасный способ подключения к Сети в любой возможной ситуации.
С помощью VPN вы сможете оградить историю своих онлайн-действий от интернет-провайдера, администраторов сетей Wi-Fi, правительств и других посторонних. Как следствие, вы будете реже сталкиваться с таргетированной рекламой, а посторонние не смогут заработать, используя вашу историю просмотров.
Стоит ли использовать бесплатные VPN?
Есть множество бесплатных VPN-сервисов, однако следует задаться вопросом о том, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 94 страны мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и разрабатывают новые функции защиты — например, Threat Manager.
Конечно, далеко не каждый бесплатный VPN-сервис опасен. При этом, увы, в распоряжении вредоносных VPN есть слишком много способов монетизировать ваш интернет-трафик: некоторые будут отслеживать и продавать историю ваших просмотров, другие обрушат на вас поток таргетированной рекламы, а третьи могут даже следить за вашими логинами и паролями.
ЧаВо: как получить канадский IP-адрес
Можно ли использовать VPN, чтобы получить канадский IP-адрес?
Использование VPN является легальным во многих странах мира. Частные лица и организации по всему свету используют VPN для защиты своих персональных данных и истории действий в Сети, в том числе в тех странах, где ограничен свободный доступ в Сеть.
Как мне изменить локацию IP-адреса на Канаду?
Откройте приложение ExpressVPN и выберите нужную страну в выпадающем меню выбора локаций. Вы можете как выбрать отдельный город, так и просто «Канаду» — в таком случае ExpressVPN автоматически подключит вас к самой подходящей локации.
Как получить канадский IP-адрес для смартфона?
Можно ли получить IP-адрес определенного канадского города?
Да. ExpressVPN имеет локации VPN-серверов в Торонто, Монреале и Ванкувере. Просто выберите подходящий город в выпадающем меню, когда будете подключаться к ExpressVPN.
Можно ли использовать канадский прокси-сервис, чтобы изменить IP-адрес?
Вы, конечно, можете воспользоваться прокси-сервисом, однако мы не рекомендуем так поступать. В отличие от VPN, многие прокси-сервисы слишком медленные, а также не обеспечивают подключениям должный уровень приватности и защиты.
Так называемые «бесплатные прокси-сервисы» особенно опасны, так как они монетизируют ваш трафик тем или иным способом — например, продавая его посторонним. VPN-сервис премиум-класса — это лучший способ изменить IP-адрес.
Получите канадский IP-адрес, ничем не рискуя
Используйте ExpressVPN в течение 30 дней без всякого риска. Если вы не останетесь довольны, просто обратитесь в службу поддержки и получите свои деньги обратно. Всё просто, не так ли?