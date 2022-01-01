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Канадские виды: телебашня Торонто

Как получить канадский IP-адрес?

Самый простой способ получить канадский IP-адрес заключается в том, чтобы воспользоваться VPN. Почему? Подключившись к Интернету с помощью VPN, вы сможете быстро и просто изменить свой IP-адрес. Читайте дальше, чтобы узнать подробности.

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Серверные локации ExpressVPN в Канаде

Воспользуйтесь VPN и получите канадский IP-адрес

Когда вы подключаетесь к VPN, весь ваш интернет-трафик начинает автоматически перенаправляться через удаленный сервер в указанной вами стране. Выбрав расположенную в Канаде локацию VPN-серверов, вы получите канадский IP-адрес. Таким образом, вы сможете работать онлайн так, как если бы сами находились в Канаде.

ExpressVPN располагает сверхбыстрыми серверами в Торонто, Монреале и Ванкувере, но это еще не всё. Наша сеть охватывает 94 страны мира, поэтому вы можете без проблем подключиться к серверу в Канаде или любой другой стране.

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Получите канадский IP-адрес в 3 шага

С ExpressVPN вам будет очень просто получить канадский IP-адрес.

Шаг 1

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Шаг 2

Шаг 2: загрузка VPN-приложения.

Загрузите на свое устройство приложение ExpressVPN и авторизуйтесь.

Шаг 3

Шаг 3. Подключение к VPN.

Выберите локацию VPN-серверов в Канаде и подключитесь к ней. На этом всё!

Теперь у вас канадский IP-адрес!

Зашифрованное VPN-соединение

Что такое VPN?

VPN — это виртуальная частная сеть (от англ. virtual private network), которая создает безопасный туннель для вашего интернет-трафика. Использование VPN-сервера позволяет изменить IP-адрес — уникальный идентификатор устройства, подключенного ко Всемирной паутине. IP-адрес не указывает на ваш точный адрес, вместо этого он позволяет узнать, в какой стране и даже городе вы находитесь, а также показывает, услугами какого интернет-провайдера вы пользуетесь.

Используя разные IP-адреса, вы можете работать онлайн так, как если бы находились физически в другой стране — например, в Канаде. Многие сайты и интернет-сервисы используют блокировки по географическому признаку, чтобы ограничить доступ к своему контенту для жителей тех или иных стран. Если ваш VPN-сервис не располагает серверами в Канаде, а также если его инфраструктура не оптимизирована должным образом, вы и сами можете столкнуться с блокировками по географическому признаку. Впрочем, VPN-сервисы премиум-класса, и ExpressVPN в том числе, созданы специально для того, чтобы обеспечить вам возможность работать в Сети приватным и безопасным образом — например, читать новостные сайты, смотреть прямые трансляции спортивных матчей или наслаждаться фильмами и сериалами в HD на таких платформах, как DAZN, CTV и CBC.

Вы можете использовать VPN на всех ваших устройствах. Такие повседневные действия, как использование онлайн-банков или социальных сетей, могут поставить ваши персональные данные под угрозу. С помощью VPN вы защитите свой трафик от перехвата посторонними. Особенно полезны VPN-сервисы при подключении к публичным точкам доступа Wi-Fi — например, в отелях и аэропортах, если вы путешествуете, и в кафе или коворкингах, если вы работаете удаленно.

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Преимущества ExpressVPN

Локации VPN-серверов в Канаде

Мы предлагаем вам VPN-серверы в Торонто, Ванкувере и Монреале.

Поддержка до 5 устройств одновременно

Установите ExpressVPN на все ваши устройства и подключите до пяти из них одновременно.

Невероятно быстрые подключения

Установите сверхбыстрые подключения, чтобы смотреть видео в еще более высоком качестве.

Неограниченная пропускная способность

VPN-подключение с неограниченной пропускной способностью от ExpressVPN позволит вам играть и смотреть трансляции на самой комфортной скорости.

Безопасные подключения

ExpressVPN использует первоклассное шифрование, и вы получите безопасный доступ ко всем нужным приложениям и сервисам.

Поддержка в онлайн-чате 24/7

Сотрудники нашей службы поддержки готовы помочь вам 24/7 по любым вопросам.

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Можно ли получить канадский IP-адрес с VPN?

Да! Использование VPN — это не просто безопасный способ получить канадский IP-адрес, но еще и самый безопасный способ подключения к Сети в любой возможной ситуации. 

С помощью VPN вы сможете оградить историю своих онлайн-действий от интернет-провайдера, администраторов сетей Wi-Fi, правительств и других посторонних. Как следствие, вы будете реже сталкиваться с таргетированной рекламой, а посторонние не смогут заработать, используя вашу историю просмотров.

Стоит ли использовать бесплатные VPN?

Есть множество бесплатных VPN-сервисов, однако следует задаться вопросом о том, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 94 страны мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и разрабатывают новые функции защиты — например, Threat Manager.

Конечно, далеко не каждый бесплатный VPN-сервис опасен. При этом, увы, в распоряжении вредоносных VPN есть слишком много способов монетизировать ваш интернет-трафик: некоторые будут отслеживать и продавать историю ваших просмотров, другие обрушат на вас поток таргетированной рекламы, а третьи могут даже следить за вашими логинами и паролями.

ЧаВо: как получить канадский IP-адрес

Можно ли использовать VPN, чтобы получить канадский IP-адрес?
Как мне изменить локацию IP-адреса на Канаду?
Как получить канадский IP-адрес для смартфона?
Можно ли получить IP-адрес определенного канадского города?
Можно ли использовать канадский прокси-сервис, чтобы изменить IP-адрес?
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