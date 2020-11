VPN dla Wi-Fi: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z darmowych sieci publicznych

Podczas gdy wiele hotspotów Wi-Fi używa protokołów bezpieczeństwa WEP lub WPA w celu szyfrowania połączeń, inne nie mają tego typu zabezpieczeń, co naraża Cię i Twoje dane na szkodliwe działania stron trzecich. Niezależnie od tego, czy hotspot jest chroniony hasłem, czy nie, dobrze jest połączyć się z VPN podczas korzystania z niego, ponieważ umożliwia to zaszyfrowanie całego ruchu zanim opuści on urządzenie.

Hotspoty można też skonfiguować na smartfonach, tworząc tak zwane hotspoty mobilne. Smartfon wykorzystuje połączenie 3G lub 4G, aby oferować znajdującym się w pobliżu urządzeniom dostęp do Internetu przez swój czip Wi-Fi.