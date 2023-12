Roku to niewielkie urządzenie, które możesz podłączyć do gniazda HDMI swojego telewizora. Łączy się ono z domowym Internetem i umożliwia Ci korzystanie z różnych aplikacji na swoim telewizorze. Ciesz się darmowym i płatnym streamingiem na Amazon Prime Video , Netflixie , Disney+ , YouTube , HBO Max/Go i Hulu .

Używałem wielu VPN-ów i nie podobało mi się to, że spowalniały mój streaming lub ulegały awarii, gdy byłem w trakcie dokonywania zakupu na Amazonie. Express jest najlepszy i używam go na moim iPhonie, Ipadzie, komputerze i Fire TV. Mam wszystko to za jedną niską cenę.

Przesyłaj wideo ze smartfona lub komputera i odtwarzaj je na swoim telewizorze , używając Roku. Wejdź na stronę pomocy technicznej , aby uzyskać więcej szczegółów. To prawdopodobnie najprostszy sposób na używanie VPN do streamowania treści na telewizorze. Co więcej, możesz przesyłać treści na TV u znajomych, którzy nie mają ExpressVPN.

Używanie routera wirtualnego oznacza udostępnianie połączenia ExpressVPN z komputera z Windosem. Możesz liczyć na takie same korzyści, jak przy użyciu routera VPN, ale nie będziesz potrzebować dodatkowego sprzętu poza komputerem. Twój komputer musi być włączony, a jego konfiguracja może być nieco bardziej skomplikowana. Zobacz, jak to zrobić.

Need help? Chat with us!