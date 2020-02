Ofte stilte spørsmål: Få tilgang til Facebook med et VPN

Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til Facebook?

Det kan være tre ulike grunner til at du ikke får tilgang til Facebook:

Du kobler til fra et land som blokkerer Facebook og andre sosiale medier

Du kobler til fra et nettverk som blokkerer Facebook av sikkerhetsgrunner

Du jobber eller studerer ved en institusjon som ikke tillater tilgang til Facebook

Er det greit å bruke et VPN?

Å bruke et VPN er helt legitimt - millioner av mennesker rundt om i verden kobler til internett via et VPN hver dag. VPN-nettverk blir brukt av bedrifter for å holde sensitive bedriftsdata sikre, og privatpersoner bruker VPN hele tiden til å få tilgang til sensurerte sider som Facebook.

Les mer om hvorfor et VPN er sikrere og mer pålitelig enn gratis proxy-servere.

Kan jeg få tilgang til Facebook fra hvor som helst?

Ja! Et VPN lar deg få tilgang til Facebook fra hvor som helst i verden.

Hvis du reiser til et land hvor du tror at Facebook kanskje er blokkert, registrer deg for ExpressVPN før du drar for å sikre at du kan bruke alle dine sosiale medier og strømmesider uansett hvor du er.

Kan jeg fjerne blokkeringen av Facebook på skolen?

Absolutt! Med et VPN kan du få tilgang til Facebook uten å måtte bekymre deg for lokale internettrestriksjoner. Bare koble til en sikker ExpressVPN-server på en annen lokasjon hvor Facebook fortsatt er tilgjengelig, og du vil umiddelbart få tilgang.

På hvilke andre måter hjelper et VPN meg å bruke Facebook?

Foruten å hjelpe deg å få tilgang til Facebook fra hvor som helst i verden, lar et VPN deg kommunisere privat og sikkert med vennene dine.

Mange lokale Wi-Fi-nettverk eksponerer dataene dine for tredjeparter, og lar andre se hva du deler på nett. Et VPN vil imidlertid kryptere trafikken fra enheten din og holde den unna spioner og hackere.

Hvilke andre nettsider kan jeg få tilgang til med et VPN?

Så snart du har VPN-tilgang er det ikke bare Facebook som er tilgjengelig for deg rundt om i verden. Du kan også få tilgang til andre sensurerte nettsteder som Google, Gmail, YouTube og Twitter.