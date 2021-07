Internetcensuur: wat is het?

Scheve wereldvisie: Censuur heeft invloed op hoe wij de wereld en de maatschappij begrijpen, vaak door een positiever beeld te geven van iemands eigen maatschappij. Het belet ons ook om kennis te maken met alternatieve levenswijzen overal ter wereld.

Ongemak: Het kan nogal frustrerend zijn als de belangrijkste online diensten die u wilt gebruiken geblokkeerd zijn als u in het buitenland woont of reist. Dat kan betekenen dat u het moet stellen zonder uw e-mail, berichtenapps, sociale media en video chat apps waar uafhankelijk van bent om in contact te blijven met uw familie en vrienden, en voor nieuws en ontspanning.

Zakelijke nadelen: Bedrijven hebben last van censuur als zij geen toegang hebben tot alle informatie die ze helpt om zakelijke beslissingen te nemen. Internationale bedrijven met werkzaamheden in landen die populaire communicatiediensten blokkeren, moeten zich ook aanpassen door apps te gebruiken die plaatselijk beschikbaar zijn, ongeacht de kwaliteit en of ze geschikt zijn.

Verlies van privacy: In landen met veel censuur zijn mensen aangewezen op het gebruiken van een paar sociale media en chatt apps die plaatselijk beschikbaar zijn, en die apps worden waarschijnlijk gemonitord voor gevoelige content, die verwijderd wordt voordat het wijd verspreid kan worden.

Bewerkte ontspanning: Een land kan streamingdiensten of bepaalde films en tv programma's blokkeren, of alleen versies toestaan waar de content uit verwijderd is die ingaat tegen de boodschap van hun voorkeur.