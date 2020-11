Thuis VPN's en zakelijke VPN's nader toegelicht

Is het veilig om een VPN voor werk te gebruiken?

De meeste bedrijven hebben het recht om toezicht te houden, te filteren, en de internetactiviteiten van hun werknemers vast te leggen wanneer zij verbonden zijn met een zakelijke VPN. Als u niet wilt surfen terwijl uw werkgever dit kan zien, gebruik dan geen zakelijke VPN.

ExpressVPN's doel is ondertussen om iedereen te weerhouden van het zien van uw anonieme internetverkeer, zoals iemand bij ExpressVPN. ExpressVPN ziet niet welke websites u bezoekt en legt dit niet vast, zoals is beschreven in het privacybeleid dat onafhankelijk geaudit is.

Als u een zakelijke VPN gebruikt voor werk maar toch privacy wilt thuis, dan kunt u overwegen een persoonlijke VPN te gebruiken zoals ExpressVPN.