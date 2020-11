Een VPN tunnel voegt privacy en veiligheid toe

Een VPN tunnel (meestal zegt men VPN of virtueel privé netwerk) is een versleutelde verbinding tussen uw computer of mobiele apparaat en het grote internet. Omdat uw verbinding versleuteld is kan niemand uw communicatie onderscheppen, in de gaten houden of veranderen zolang die zich in de tunnel bevindt.