Wilt u de makkelijkste manier om binnen 5 minuten een VPN in te stellen?

ExpressVPN is de makkelijke manier om...

… uw privacy te beschermen

Wanneer u met ExpressVPN verbindt leggen wij een veilige tunnel aan tussen uw computer of mobiele apparaat en de websites die u bezoekt. Wij beveiligen de data die u verstuurt en ontvangt met krachtige 256-bit encryptie —ook op publieke wifi. Het enige wat u hoeft te doen is de verbinding maken.

… video buffering af te schaffen

Bent u het zat dat u moet wachten tot uw video's eindelijk geladen zijn? Verbind met één van de ExpressVPN servers om het afknijpen door uw provider te omzeilen. Kijk video's met een versleutelde VPN verbinding die u privacy, veiligheid en onbeperkte bandbreedte geeft.

… censuur te verslaan

Als websites zoals Twitter of YouTube gecensureerd worden waar u zich bevindt, laat ExpressVPN u verbinden alsof u in een ander land bent. Met ExpressVPN kunt u verbinden met 160 serverlocaties in 94 landen. Dus u wordt nooit afgesloten van de rest van de wereld.

Het is een ideale oplossing als u in een land woont waar internet wordt gecensureerd, of als u daar op reis bent. U hebt altijd toegang tot uw favoriete content en diensten.