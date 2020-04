VPN vs remote desktop

RDP vs VPN

De netwerkbeheerder beslist of een computernetwerk wordt opgezet met externe desktops of een VPN. Een hybride model is ook mogelijk. Wanneer verwacht wordt dat gebruikers hun eigen hardware gebruiken en hun eigen computers beheren, dan heeft een VPN meestal de voorkeur.

Een universiteit zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn. Wanneer gebruikers hun eigen computers niet beheren, of wanneer de werkgever meer controle wil over wat werknemers wel of niet kunnen doen op computers, is het logischer dat gekozen wordt voor een externe bureaublad-omgeving.