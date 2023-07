In sommige gevallen kan het gebruik van een VPN uw verbinding en streamingsnelheden daadwerkelijk verbeteren als uw internet provider het verkeer heeft afgeknepen. Streamen met VPN houdt uw online activiteit ook meer privé en veilig, omdat uw verbinding wordt beschermd met tunneling en encryptie, zodat derden zoals internet providers uw datapakketten niet kunnen inspecteren. Want waarom zouden uw internet provider of adverteerders moeten weten wat u kijkt op Netflix? Streamen met een VPN is ook essentieel om veiliger te blijven als u zich op een openbaar wifi netwerk bevindt.

Hoewel alle VPN's het potentieel hebben om uw internetverbinding te vertragen, is ExpressVPN een van de snelste, en gebruikers merken zelden een verschil. Streaming werkt het beste wanneer u verbonden bent met een serverlocatie die het dichtst bij uw geografische locatie ligt. Als u verbonden bent met uw gewenste locatie en nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden, neem dan contact op met de ExpressVPN helpdesk.