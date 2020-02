Naast de veiligheidsvoordelen bieden VPN's een aantal serverlocaties waarmee verbonden kan worden, waardoor eenvoudig van locatie veranderd kan worden met één klik op de knop. Locatie spoofing biedt spelers meer anonimiteit en veiligheid.

Sommige spelers gebruiken een VPN om toegang te krijgen tot poker websites met lokaal verbod. Op prominente poker websites zoals PokerStars, 888 Poker, Party Poker en iPoker kan binnen de VS niet gespeeld worden, terwijl websites in de VS zoals Bovada en Ignition Casino een verbod hebben op spelen buiten de VS. Sommige gebruikers proberen mee te doen aan spellen die om wettelijke redenen enkel spelers van een bepaald land toelaten; deze spellen hebben normaal gesproken zwakkere spelers.

ExpressVPN is echter niet bedoeld om gebruikt te worden voor het bezoeken van websites in landen met een verbod of om voordelen te behalen aan tafel, aangezien dit tegen de regels van de meeste poker websites ingaat.