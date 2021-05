Beste VPN voor cryptohandel

Cryptocurrencies zijn per definitie veilig en privé, maar dit verschilt per valutatype. Ze zijn echter niet geheel anoniem. Een betere omschrijving is dat cryptocurrencies pseudoniem zijn. Helaas zijn er manieren waarop de anonimisering van cryptotransacties kan worden opgeheven, waardoor uw ware identiteit mogelijk wordt blootgesteld aan partijen met kwade bedoelingen.

Net als elke andere vorm van beleggen, brengt het handelen in cryptocurrency zijn eigen risico's met zich mee. Het is bijvoorbeeld nooit aan te raden om al uw geld op één enkele beurs te bewaren, omdat dit uw kans vergroot om alles te verliezen in het geval van een hack. In feite zijn cryptocurrency-uitwisselingen vaak magneten voor cyberaanvallen.

Dat gezegd hebbende, raden we u ten zeerste aan enkele voorzorgsmaatregelen te nemen om uw geld online te beschermen. Dit kan omvatten, maar is zeker niet beperkt tot: uw computer up-to-date houden, crypto-portefeuilles controleren voordat ze worden aangenomen, een wachtwoordbeheerder gebruiken, tweefactorauthenticatie mogelijk maken, op uw hoede zijn voor social engineering en een methode voor koude opslag toepassen voor uw crypto.