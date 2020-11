Neem de beste VPN voor IPTV

Heb ik een VPN nodig voor IPTV?

Met ExpressVPN kunt u veilig en anoniem IPTV kijken, dat wil zeggen dat uw internetprovider diensten niet kan blokkeren of uw snelheden niet kan vertragen op basis van de content (een praktijk die bekendstaat als afknijpen). Al uw internetverkeer, inclusief uw IPTV streaming, loopt via een gecodeerde VPN tunnel, en niemand - uw provider, hackers, overheidscensuur, zelfs ExpressVPN - kan in die tunnel kijken. Dat betekent dat niemand kan zien welke websites u bezoekt of welke diensten u gebruikt.

Als u op reis bent en uw IPTV dienst is niet beschikbaar in het land dat u bezoekt, kunt u toegang krijgen tot uw IPTV streaming alsof u comfortabel in uw woonkamer zit, door een VPN serverlocatie te selecteren waar uw IPTV dienst wordt aangeboden.