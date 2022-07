Doet Pinterest het niet? Deblokkeer het met een VPN

Ik ben op reis. Helpt een VPN proxy me om in het buitenland Pinterest te deblokkeren?

Ja hoor! Met een VPN kunt u op school naar Pinterest gaan zonder zorgen over plaatselijke internetbeperkingen. Verbind gewoon met een veilige ExpressVPN server op een locatie waar Pinterest beschikbaar is, en u hebt meteen toegang. Lees meer over het gebruiken van ExpressVPN op school.

Het gebruik van een VPN is volstrekt legitiem – miljoenen mensen over de hele wereld gaan dagelijks het internet op via een VPN. VPN netwerken worden door bedrijven gebruikt om gevoelige bedrijfsinformatie veilig te houden, en consumenten gebruiken heel vaak VPN's om toegang te krijgen tot gecensureerde sites zoals Facebook, en zelfs om hun online gaming beleving te verbeteren.

uw kantoor of school staat toegang tot Pinterest niet toe om bandbreedte te sparen of afleiding te ontmoedigen.

Pinterest is geweldig om uw favoriete afbeeldingen, GIF's en video's op te slaan op allerlei boards, van recepten tot verlanglijstjes tot dagelijkse inspiratie. ExpressVPN onderhoudt een wereldwijd netwerk dat uw wifi verbinding beveiligt; daardoor kunt u naar hartelust browsen op openbare wifi hotspots zonder dat u wordt gevolgd of gemonitord.

Als u Pinterest niet kunt openen vanwege censuur of beperkingen op het netwerk van uw school of kantoor, zorgt ExpressVPN ervoor dat u die beperkingen kunt omzeilen. Voor u het weet, kunt u uw Pinterest boards weer vol inspiratie zetten!

