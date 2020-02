Wat is Kodi?

Kodi (voorheen bekend als XMBC) is een home media center software die u in staat stelt films te bekijken, naar muziek te luisteren, spelletjes te spelen en foto's te organiseren. In tegenstelling tot andere platforms zoals AppleTV en Chromecast is Kodi 100% gratis en open-source.

Dat maakt Kodi uiterst aanpasbaar. U kunt bijna ieder element van de interface aanpassen, waaronder vooraf gemaakte thema's en aangepaste achtergronden, om zo uw eigen gepersonaliseerde kijkervaring te creëren.

Kodi's actieve gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars maakt dit het beste home media platform voor power users. U kunt uw Kodi ervaring nog beter maken door een VPN te gebruiken om Kodi te gebruiken met snelheid, veiligheid en privacy.

