Tor en VPN

Hoe werkt Tor zonder een VPN?

De drie knooppunten scheiden uw IP adres van uw bestemming en zorgen ervoor dat twee personen met elkaar kunnen communiceren zonder dat de ander, of een tussenpersoon, weet wie de ander is.

Het middelste (of relais) knooppunt, dat voorkomt dat het eindknooppunt erachter komt welk toegangsknooppunt u gebruikt hebt; daardoor wordt het erg lastig om deze informatie met elkaar in verband te brengen

Tor werkt als een gelaagd aantal proxyservers die uw verkeer al zigzaggend over het internet sturen voordat het uw bestemming bereikt (de lagen hebben gediend als inspiratie voor de naam, namelijk The Onion Router ). Uw data reizen over minstens drie knooppunten:

Het Tor netwerk wordt normaal gesproken bezocht via de Tor Browser die afgeleid is van Firefox. De Tor Browser is geoptimaliseerd voor veiligheid en privacy, in tegenstelling tot andere webbrowsers, die geoptimaliseerd zijn voor snelheid en niet op de juiste manier tegen aanvallen verdedigen zoals browser vingerafdrukken.

Al is Tor zo ongeveer de gouden standaard voor het anonimiseren van uw internetverkeer, het systeem is langzaam en inefficiënt. De Tor Browser beschermt automatisch uw browse data niet de andere applicaties die daarnaast draaien dus die moeten elk apart ingesteld worden. Een veiliger optie is TAILS, een compleet besturingssysteem dat het mogelijk maakt om al uw data vanuit elk programma via het Tor netwerk te laten lopen.

Wilt u meer weten over Tor? Hier vindt u een complete handleiding.